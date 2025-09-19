“Quello che sta succedendo alla Roma è inaccettabile” | Caos Roma. Accuse a Gasperini

È bastata una sconfitta per far scoppiare il caos alla Roma. Parole dure nella settimana del derby, accuse a Gasperini.

La sconfitta casalinga della Roma contro il Torino non è stata solo un passo falso in classifica, o il primo stop stagionale (interno) della gestione Gasperini in giallorosso, ma ha sollevato un polverone di polemiche e domande sul futuro della squadra e del suo allenatore.

Tanti temi sollevati. Al centro del dibattito, il caso di Artem Dovbyk, attaccante ucraino arrivato con grandi aspettative ma relegato inspiegabilmente in panchina da Gasperini, nonostante le 17 reti messe a segno una stagione fa, quelle dei tre allenatori: De Rossi, Juric e Ranieri.

Qualche critica era arrivata con tutti e tre gli ex tecnici avvicendatisi sulla panchina giallorossa. Con Gasperini, però, la situazione è degenerata. Dovbyk non è mai partito titolare in questa stagione, con il Torino non è nemmeno sceso in campo, nonostante la Roma doveva recuperare la rete del Cholito Simeone.

Le scelte di Gian Piero Gasperini sono finite sotto accusa, ovviamente: quando si perde va così. Nel dopogara, il tecnico ha candidamente ammesso di non aver mai pensato a inserire l’ucraino, nemmeno per un secondo.

Rottura imminente

Una dichiarazione che ha lasciato parecchi tifosi e addetti ai lavori a dir poco perplessi. Questa gestione di Artem Dovbyk che non trova spazio pur con la squadra in difficoltà, sta alimentando il sospetto di una rottura imminente.

Molti sostengono che se la situazione non dovesse cambiare, il giocatore potrebbe seriamente chiedere la cessione già nella prossima sessione di mercato di gennaio, un epilogo che sarebbe l’ennesimo fallimento in una stagione nata male. Ma anche una minus valenza, non il massimo per i Friedkin.

Un altro caso

Mentre il dibattito su Dovbyk infuria, a gettare benzina sul fuoco ci ha pensato una figura storica del calcio italiano ed ex calciatore della Roma, Gigi Di Biagio. L’ex centrocampista ha lanciato un duro attacco, puntando il dito non solo contro la gestione di Gasperini, ma anche contro il trattamento riservato a un ex capitano: Lorenzo Pellegrini. “Quello che sta subendo è inaccettabile“, ha dichiarato Di Biagio.

“Qui un po’ tutti hanno la memoria corta: parliamo di un calciatore che con la Roma ha segnato 55 gol. Mica uno. E invece niente. Lorenzo ha alzato una coppa con la Roma, eh. Ce lo ricordiamo? E allora come funziona? Quella coppa l’ha vinta solo Mourinho, poi però quando si perdono le partite è colpa di Pellegrini. Non è giusto“. Le sue parole hanno trovato un’ampia sponda tra i tifosi, che sui social e nelle radio romane hanno espresso il loro accordo. A Roma quando si perde va così.