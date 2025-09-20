Il Napoli corre ai ripari | A Conte serve un giocatore: Manna obbedisce e lo prende per gennaio

La sconfitta di Manchester mostra un angolo da smussare. A Conte serve un giocatore: Manna glielo prende per gennaio.

Semaforo rosso alla partenza. La sconfitta a Manchester contro il City non è stata solo un incidente di percorso, ma ha messo a nudo una realtà con cui il Napoli deve fare i conti, se vuole ben figurare in una competizione molto più complessa della Serie A, a partire dalle trappole pronte a scattare nella Phase League.

Al di là del cartellino rosso a Di Lorenzo, che ha compromesso certamente la gara dell’Etihad, è emersa una fragilità strutturale del Napoli al cospetto certamente di una big europea, ma in costruzione. E poi continua a esserci un’ombra che segue Antonio Conte.

L’allenatore salentino è universalmente riconosciuto come uno specialista dei campionati, un allenatore capace di trasformare le squadre in macchine da guerra, vincenti e imbattibili, come ha dimostrato con la Juventus, il Chelsea e l’Inter, senza dimenticare lo scorso anno, quando proprio a Napoli è salito sul tetto d’Italia contro ogni pronostico.

Ma la Champions League è un’altra storia. E i problemi di Conte in Europa non sono un mistero: le uscite premature con la Juventus e l’Inter, la difficoltà nel superare certi scogli, hanno segnato la sua carriera europea.

Limiti da superare

Questo non sminuisce le sue qualità, ma evidenzia un’area dove il suo metodo, spesso più focalizzato sulla battaglia e la tenacia che sulla gestione tecnica della partita, ha mostrato dei limiti da superare.

Per questo, in vista di un cammino in Champions sempre più insidioso, l’urgenza di rinforzi è chiara. Serve un Napoli ulteriormente attrezzato, anche per l’aggressione alta, come volutamente pensato da Conte, prima che il rosso a Di Lorenzo complicasse dannatamente e irreparabilmente il debutto europeo degli azzurri.

Un rinforzo da prendere

Le partite europee, con il loro ritmo frenetico e la loro imprevedibilità, richiedono una gestione diversa. Ed è proprio in mezzo al campo che il Napoli ha mostrato le lacune in fase di reconquista. La linea mediana, cuore pulsante della squadra, ha bisogno di un rinforzo che garantisca una maggiore solidità e imprevedibilità, perché da solo Lobotka non può correre appresso a tutti. Per questo, il direttore sportivo Giovanni Manna si è messo subito all’opera.

L’obiettivo è chiaro: accontentare le richieste di Conte e trovare un giocatore che possa dare una nuova spinta alla squadra. Il nome che è circolato con insistenza nelle ultime ore è quello di Muhammed Damar, giovane e talentuoso centrocampista dell’Hoffenheim, che l’anno scorso ha giocato in prestito all’Elversberg. Manna ha già avviato i primi contatti e ha l’intenzione di chiudere l’operazione per gennaio. L’arrivo di Damar potrebbe essere la mossa che il Napoli sta cercando per rinforzarsi e affrontare nel migliore dei modi la seconda parte della stagione, perché se in campionato potrebbe bastare così, in Champions League serve un quid in più.