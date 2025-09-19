Inizio disastroso di campionato, arriva la telefonata a Palladino | Disponibilità immediata

Pessimo inizio di Serie A, pensano al cambio e arriva una telefonata a Palladino. L’ex allenatore viola dà disponibilità immediata.

Dopo aver portato il Monza dalla Serie B a un’insperata salvezza, Raffaele Palladino era considerato uno dei giovani allenatori più promettenti del calcio italiano. Il suo approdo alla Fiorentina, un anno fa, sembrava il passo naturale per la sua carriera.

La fiducia della dirigenza viola e le aspettative dei tifosi erano altissime, pronti a sognare con un tecnico che aveva già dimostrato di saper valorizzare i giovani e di proporre un calcio offensivo e spettacolare. Tuttavia, l’esperienza a Firenze si è rivelata più complicata del previsto.

Nonostante un inizio promettente, addirittura con il pensiero rivolto alla qualificazione in Champions League, il rapporto con la squadra, ma soprattutto con l’esigenza tifoseria gigliata, non è mai decollato veramente.

I risultati altalenanti proprio nel momento topico della stagione, l’incapacità di trovare una vera identità di gioco e i problemi tattici hanno portato a una brusca interruzione del suo percorso. L’addio a fine stagione ha sorpreso molti, soprattutto per i modi con cui è avvenuta, dopo il sì di Commisso al suo rinnovo.

Un freno alla sua ascesa

Fu lo stesso Palladino ad andare via, preferendo restare fermo ad aspettare un’altra panchina, piuttosto che accettare progetti che non lo convincevano. Ebbene, quell’occasione potrebbe essere arrivata.

Il nome di Raffaele Palladino è uscito fuori dopo l’inizio a dir poco zoppicante da parte dell’Inter, che si era illusa col 5-0 a Torino, prima di inanellare due stop di fila che hanno aperto il processo all’allenatore romeno.

È stato pre-allertato

Nonostante il successo in Champions League ad Amsterdam contro l’Ajax, Chivu non sembrerebbe convincere più e sarebbe più che mai sotto esame. Tant’è che sarebbero usciti i primi nomi, come Mancini e Spalletti.

Ma nel casting c’è anche il nome di Palladino, a cui una telefonata-sondaggio potrebbe essere stata fatta e che ovviamente avrebbe dato massima disponibilità. Decisive le prossime uscite dell’Inter made in Chivu. Se i nerazzurri, considerati tra i favoriti per il titolo, non dovessero in breve trovare la quadra, l’ombra del suo successore sarebbe ancora più ingombrante.

Un profilo che piace

Raffaele Palladino è un profilo giovane ma già esperto, piace per la sua propositività e potrebbe rappresentare il nuovo che avanza. Ovviamente tutto in stand by: il blitz di Amsterdam ha dato un po’ di respiro a Cristian Chivu.

Ma l’allenatore romeno sa bene che non ha molti jolly a disposizione, deve recuperare già sei punti a Napoli e Fiorentina, non può permettersi altri passi falsi. Mancini e Spalletti ok, ma attenzione anche a Raffaele Palladino.