Lukaku, il suo segreto è stato svelato | A giugno non vestirà più la maglia del Napoli. Tutto fatto

Attualmente infortunato, Romelu Lukaku è al capolinea con il Napoli. Aurelio De Laurentiis ne è al corrente.

Nulla è come appare. Sembrava un’ipotesi lontana, quasi un miraggio, eppure il calciomercato ha regalato al Napoli due colpi d’attacco inaspettati. Il club partenopeo, tornato a competere anche nelle coppe europee dopo lo storico scudetto, ha mostrato una chiara visione strategica, non limitandosi a difendere il titolo ma puntando a rinforzare la squadra per affrontare la doppia sfida campionato-coppa con il massimo delle ambizioni.

L’obiettivo principale era chiaro fin dall’inizio: allungare la rosa, una necessità impellente per il tecnico Antonio Conte, abituato a una gestione intensa e che richiede diverse opzioni di gioco, soprattutto con un numero di parte maggiorato rispetto alla passata stagione, senza coppe europee.

L’attenzione della dirigenza si è concentrata sul reparto offensivo, cuore pulsante della squadra. Il primo colpo, Lorenzo Lucca, rappresenta una scelta mirata a garantire una presenza fisica e un’opzione diversa in attacco.

Le sue doti, in particolare la capacità di fare reparto da solo e di giocare di sponda, lo rendono un profilo prezioso per i meccanismi di gioco di Conte. Ma non bastava solo Lucca. La stagione è lunga e ricca di impegni, e un solo acquisto non avrebbe garantito la profondità necessaria.

Oltre le apparenze

È così che è nata l’idea di riportare in Italia Rasmus Hojlund, un talento che aveva già fatto intravedere il suo enorme potenziale con la maglia dell’Atalanta, targata Gasp. Dopo una parentesi sfortunata al Manchester United, il giovane danese ha accettato la sfida di tornare in Serie A, in una squadra che punta in alto.

Il suo arrivo completa un reparto offensivo di assoluto livello, offrendo a Conte una vasta gamma di soluzioni tattiche. Ma sarebbe un grande errore circoscrivere l’acquisto di Hojlund solo perché Romelu Lukaku ha rimediato una lesione muscolare che lo terrà fuori almeno fino a Natale. Oltre le apparenze c’è dell’altro.

L’indiscrezione che fa rumore

I motivi di queste scelte sono molteplici. Non solo la necessità di avere un attacco più profondo, ma anche una chiara volontà di investire su profili giovani ma già affermati, in grado di garantire prestazioni immediate e un potenziale di crescita elevato. Lucca e Højlund non sono semplici rincalzi, ma due tasselli fondamentali per un progetto che guarda al futuro. E ancora.

Ma c’è un’ultima, clamorosa rivelazione che cambia completamente la prospettiva sul futuro di un altro grande nome: Romelu Lukaku. Secondo Radio Marte, Big Rom avrebbe già un pre-accordo con il Napoli per andare in club arabo. De Laurentiis, ovviamente, sarebbe al corrente e avrebbe avallato questa situazione. A partire dalla prossima sessione di mercato estiva, “Big Rom” lascerà il club partenopeo per intraprendere un nuovo capitolo della sua carriera nella Saudi Pro League. Ora l’acquisto di Hojlund potrebbe essere completo.