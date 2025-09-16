“Merita più spazio” | Pioli sulla graticola. È già aut aut: se non lo fa giocare rischia il posto

Tre giornate di campionato ed esplode la polemica nei confronti di Stefano Pioli: rischia il posto se non farà giocare un viola.

Come tre indizi fanno una prova, tre partite di campionato generano una pressione già alle stelle per alcuni allenatori. A Lecce, per esempio, la posizione di Eusebio Di Francesco sembra già in bilico dopo il pesante 4-1 subito a Bergamo contro l’Atalanta. Un tracollo quello giallorosso. Che ha acceso il campanello d’allarme, facendo tornare alla mente gli spettri di una stagione complicata.

Non va meglio per Cristian Chivu, finito sul banco degli imputati dopo l’incredibile sconfitta contro la Juventus a Torino. Una partenza così stentata non era certo nelle aspettative, e la stampa non ha risparmiato le critiche.

Non è soltanto per il clamoroso 4-3 patito allo Stadium contro la Juventus: nonostante i tanti errori, l’Inter era riuscita a ribaltare i due svantaggi portandosi 3-2 con la doppietta di Calha e il gol di Thuram nel finale.

Poi i fantasmi della coda dell’esperienza terminale di Simone Inzaghi: pessima gestione dei momenti topici di un incontro, disattenzioni difensivi, un Sommer tutt’altro che irreprensibile, un nuovo ribaltone e un altro kappò in bianco e nero dopo l’1-2 patito a San Siro dall’Udinese.

Critiche pesanti

A tenere banco è anche la situazione di Stefano Pioli alla Fiorentina. L’inizio di stagione della squadra viola è stato a dir poco deludente e il tecnico si trova già sotto una pioggia di critiche da parte della stampa locale.

Solo un pari a Cagliari, altro punto preso a Torino contro i granata, la sconfitta casalinga contro il Napoli poteva anche essere messa in preventivo, ma quei gol presi a inizio partita hanno condizionato un incontro dominato dai campioni d’Italia, ma anche evidenziato i problemi difensivi della Fiorentina. Non solo.

Polemica social

Pioli è finito sotto la lente d’ingrandimento per la gestione di Jacopo Fazzini. L’ex Empoli è stato una delle poche note liete della brutta sconfitta contro il Napoli, ma il suo impiego è stato finora limitato.

“Fazzini merita più spazio nella Fiorentina“, è il coro unanime di tifosi e addetti ai lavori, con tanto di hashtag che rimbalza sui social. Il messaggio è chiaro, una sorta di aut aut, per Pioli è arrivata già l’ora delle scelte: se l’ex Empoli continuerà a non essere utilizzato, la dirigenza viola andrà ben oltre un hashtag che ha fatto esplodere una polemica social.