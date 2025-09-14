In tre porgono la mano a Balotelli | SuperMario ci pensa e decide: riparte da qui

Nonostante l’anonima stagione con il Genoa, SuperMario Balotelli è pronto a restare in Italia. In tre gli porgono la mano: lui riparte da qui.

“Vorrei ma non posso”. Se c’è una frase che ha segnato la carriera di Mario Balotelli, è proprio questa. Un talento cristallino, una forza fisica debordante e una classe sconfinata che, a tratti, lo hanno fatto sembrare un top player mondiale.

Eppure, la sua parabola calcistica è stata un’altalena di alti e bassi, un continuo rincorrere il successo che, spesso, è sfuggito per un soffio. Il suo fisico l’ha sempre sorretto, la testa un po’ meno.

Dopo le esperienze con l’Inter, il Manchester City e il Milan, Balotelli non ha mai trovato la stabilità per esprimersi al meglio, finendo spesso ai margini di progetti tecnici o in campionati meno competitivi.

Il suo percorso, costellato di gol spettacolari e gesti tecnici fuori dal comune, è anche segnato da incomprensioni e scelte discutibili che ne hanno frenato la definitiva consacrazione. E ora, al tramonto della sua carriera, si prospetta una nuova occasione per tornare sul palcoscenico che gli spetta di diritto. Tre club hanno teso la mano a SuperMario, offrendogli la possibilità di rimettersi in gioco e dimostrare di non essere un talento sprecato. Almeno per terminare con un sorriso una stagione dal vorrei (fisico e talento non sono mai mancati) ma testa e carattere non gliel’hanno mai permesso.

Tre strade, una sola destinazione

L’interesse per Balotelli non è una semplice indiscrezione, ma una trattativa che si sta concretizzando. In tre hanno messo gli occhi su di lui e lo stanno corteggiando con convinzione, accomunati da un minimo comune denominatore.

La voglia di restare in Italia è l’obiettivo principale di Balotelli, che non disdegna certo un’eventuale offerta dall’estero, ma l’opportunità del Belpaese è troppo ghiotta da lasciarsela scappare tanto facilmente.

La suggestione

Monza, Padova e Sampdoria sono le tre squadre che si sono fatte avanti. Tre squadre di Serie B, ma dal passato nella massima categoria del calcio nostrano. L’ipotesi più concreta sembra essere il Monza: l’amministratore delegato Adriano Galliani, suo vecchio mentore al Milan, potrebbe convincerlo a tornare in Brianza, prima di un suo ipotetico ritorno in rossonero.

Un legame forte e un’amicizia che potrebbero giocare un ruolo decisivo nella scelta finale. Ma non è l’unica opzione sul tavolo. Il Padova è un’ambiziosa neopromossa, Balotelli sarebbe la quota fantasia. La Sampdoria, invece, l’ipotesi più suggestiva. Balotelli sarebbe il profilo perfetto per blucerchiati, un fuoriclasse che, se motivato, può ancora fare la differenza. La palla ora è tra i piedi di SuperMario, la scelta giusta è solo nella sua testa.