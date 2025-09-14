Dybala, quell’indizio sul rinnovo non promette nulla di buono | Un futuro lontano da Roma

Il rinnovo di Paulo Dybala non sarebbe affatto scontato. Tutt’altro il futuro della Joya argentina lontano dalla Roma.

Il futuro di Paulo Dybala a Roma è appeso a un filo sottile e gira tutto intorno a un dubbio amletico. L’interrogativo che tiene in sospeso tifosi, proprietà e anche gli addetti ai lavori è sempre stato lo stesso: la Joya è rimasta in giallorosso perché nessun grande club europeo ha veramente puntato su di lui, a parte offerte esotiche dall’Arabia o dalla Turchia, oppure perché la Roma ha fatto di tutto per trattenerlo?

Due estati fa l’iconico sliding doors: la Roma era pronta a cederlo, gli arabi volevano ricoprire d’oro l’argentino, dando le briciole ai Friedkin. Dybala ha messo tutti d’accordo decidendo, spinto anche alla famiglia, di rinunciare all’Arabia Saudita, giurando amore eterno alla Città Eterna.

L’atteggiamento della famiglia Friedkin, una proprietà discreta e spesso silente e per questo molto indecifrabile quando si entra nelle faccende tipiche del mercato, non ha certo aiutato a fare chiarezza.

Dan e Ryan non hanno mai svelato apertamente le loro intenzioni, lasciando che il mistero si infittisse sempre di più e alimentando dubbi sul reale valore attribuito a uno dei talenti più brillanti della squadra giallorossa. Il più forte per distacco, tecnicamente parlando e al netto dei suoi tanti, ripetuti e reiterati infortuni.

Il nodo cruciale

Questa estate è scivolata via quasi sotto silenzio. Sì ok la suggestione Argentina e quel ritorno al Boca sospinto da Leandro Paredes, super amico di Dybala anche fuori dal campo, ma di concreto non c’è stato nulla. Altrimenti la sensazione è che i Friedkin avrebbero demandato Ricky Massara a sedersi quanto meno al tavolo delle trattative.

Il nodo cruciale della vicenda è il contratto di Dybala. L’attaccante argentino, infatti, è in scadenza e le trattative per il rinnovo sono in una fase di stallo. La Roma, dal canto suo, non ha mai nascosto l’intenzione di volerlo cedere di fronte a un’offerta “degna di tal nome”.

Foschi presagi

Un atteggiamento che, sebbene legittimo dal punto di vista economico, non promette nulla di buono per i tifosi che sognano di vedere Dybala a vita con la maglia giallorossa. Anche la disponibilità del giocatore a spalmarsi l’ingaggio per venire incontro alle esigenze del club, un segnale forte di attaccamento e di volontà di rimanere, potrebbe non essere sufficiente.

Già, i troppi silenzi che circondano la trattativa, l’assenza di comunicazioni ufficiali e la mancanza di una spinta decisa da parte della proprietà sono un indizio fin troppo chiaro che il futuro di Dybala potrebbe essere lontano da Roma. E sono propri questi silenzi che generano foschi presagi. Proprio nel periodo in cui si dovrebbe parlare di rinnovi dei prossimi parametri zero, il silenzio è dominante. Se sarà addio o rinnovo, comunque, lo scopriremo solo vivendo.