Insigne, che colpo da svincolato | Lorenzo il Magnifico torna di nuovo in Serie A

Terminata l’esperienza in Canada, Insigne scalpita per il ritorno in Serie A. Che colpo Lorenzo il Magnifico da svincolato!

Il nome di Lorenzo Insigne evoca un’era. Quella del Napoli di Donadoni e Mazzarri, Benitez, Sarri e Ancelotti, di un talento cristallino nato all’ombra del Vesuvio e diventato il capitano di una squadra che ha fatto sognare per anni.

Il suo mancino a giro, una firma d’autore che ha illuminato il San Paolo (oggi il Maradona), ha regalato emozioni e gol indimenticabili. Eppure, nonostante le giocate da “Magnifico” e una lunga militanza nel club che ha amato fin da bambino, a Insigne è mancato l’acuto finale: lo scudetto.

Quel tricolore che i suoi compagni, un anno dopo la sua partenza, avrebbero finalmente riportato a casa, chiudendo un cerchio che per lui è rimasto incompiuto. Dopo una vita in azzurro, Insigne ha scelto una strada inaspettata: l’avventura canadese.

Un trasferimento al Toronto FC in MLS, per molti, è sembrata una fuga dorata, un allontanamento volontario dai riflettori del calcio europeo. Insieme all’amico e compagno di Nazionale, Federico Bernardeschi, il 10 napoletano ha vissuto un’esperienza fatta di alti e bassi. Se da un lato il club ha accolto i due italiani come stelle, l’impatto sul campo non è sempre stato all’altezza delle aspettative.

Tra passato, presente e futuro

Problemi fisici, ambientamento non sempre facile e risultati altalenanti hanno reso il percorso in Canada un’esperienza agrodolce. Ora, a sorpresa, il richiamo dell’Italia sembra irresistibile. Lorenzo Insigne, terminata la sua esperienza oltreoceano, è ufficialmente svincolato, un’occasione ghiotta per molti club in cerca di un talento a costo zero.

Nonostante le voci che lo volevano vicino al Parma, l’affare non è decollato, lasciando il giocatore in attesa di una nuova chiamata. E la chiamata, incredibilmente, potrebbe arrivare da un’altra squadra, a caccia di un attaccante in grado di far saltare il banco.

Ritorno di fiamma

Insigne aveva ammiccato alla possibilità di tornare ad essere allenato da Maurizio Sarri, l’allenatore che è riuscito a esaltare più di tutti le sue indubbie qualità. Ma il mercato bloccato per il club biancoceleste non ha permesso alla trattativa di essere definita.

A quanto pare, secondo il Corsport, servono almeno 20 milioni di euro per sbloccare la situazione e tornare a fare acquisti. Un ostacolo importante, ma che non spegne il sogno dei tifosi laziali di vedere “Lorenzo il Magnifico” indossare l’Aquila sul petto, per un ritorno in Serie A che avrebbe il sapore di un vero e proprio colpo di scena.