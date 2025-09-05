Bonaventura, ritorno al futuro | Jack torna a gratis in Italia: che colpo per una big di Serie A

Chiusa la breve esperienza in Arabia Saudita con l’Al-Shabab, Giacomo Bonaventura pianifica il futuro: torna gratis in Serie A.

Mercato finito? Per niente proprio. C’è chi non è riuscito a trovare una sistemazione e ora è un parametro zero. Più o meno appetibile. Tra questi anche Giacomo Bonaventura, uno dei centrocampisti più talentuosi e esperti del panorama italiano.

Dopo una breve parentesi in Arabia Saudita con l’Al-Shabab, Jack è nuovamente un giocatore svincolato e la sua situazione ha già scatenato l’interesse di diversi club. Ovviamente di Serie A, compresa una big di questo campionato.

La parabola di Bonaventura, classe 1989, è stata un inno alla costanza e al duro lavoro. Dopo essersi affermato come uno dei migliori centrocampisti del campionato italiano, è diventato un perno della Nazionale e un punto fermo in ogni squadra in cui ha militato.

La sua carriera ha toccato l’apice con il Milan ma soprattutto con la Fiorentina di Vincenzo Italiano, dove ha trovato la sua dimensione ideale e ha dimostrato ancora una volta il suo valore, diventando un leader in campo e fuori. Un idolo perfino per gli esigenti tifosi della Fiesole, che hanno urlato il loro dissenso quando non gli è stato rinnovato il contratto.

Così la sua esperienza in Italia si è interrotta bruscamente con il passaggio all’Al-Shabab in Arabia Saudita, un’esperienza che, a posteriori, può essere definita una breve e inaspettata parentesi. Un percorso che ha stupito molti, lasciando un po’ di amaro in bocca agli estimatori del suo calcio fatto di tecnica, visione di gioco e inserimenti letali.

Un libro aperto

A distanza di pochi mesi, però, il suo futuro è di nuovo un libro aperto. Giacomo Bonaventura si è svincolato dal club saudita ed è tornato a essere un parametro zero, un’opportunità d’oro per qualsiasi società voglia rinforzare il proprio reparto di centrocampo.

Il suo ritorno in Italia sembra ormai cosa fatta, ma quale sarà la sua prossima destinazione? Difficile rivederlo con la maglia della Fiorentina, squadra con cui ha giocato le sue ultime stagioni in Serie A. Non c’è più Vincenzo Italiano ma Pioli, la Viola si è rinforzata a centrocampo.

Una big diventata tale

Secondo le ultime indiscrezioni, il nome di Jack Bonaventura è stato accostato a quello della Cremonese, una big diventata tale in questo scorcio di stagione grazie ai sei punti conquistate in due partite: blitz al Meazza contro il Milan, successo pesantissimo in ottica salvezza (3-2) contro il neopromosso Sassuolo.

La squadra di Nicola ha dimostrato di essere una grande del campionato, lanciando un chiaro segnale alle altre formazioni. I grigiorossi si sono tolti lo sfizio di prendere Jamie Vardy e sembrano non volersi fermare. A centrocampo un giocatore esperto come Bonaventura farebbe proprio comodo.