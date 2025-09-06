Thiago Motta, la Juventus è un vago ricordo | La suggestione diventa realtà: la panchina è pronta

Metabolizzata la fallimentare esperienza con la Juventus, Thiago Motta è pronto a una nuova esperienza: panchina pronta.

Un divorzio doloroso, ma il tempo cura tutte le ferite, un claim valido sia per Thiago Motta sia per la Signora. Dopo una parentesi travagliata a Torino, l’allenatore italo-brasiliano è pronto a voltare pagina e a rimettersi in gioco.

D’altronde è bastato poco a Thiago Motta per far parlare di sé nel mondo del calcio. L’esordio da allenatore, dopo il ritiro, non è passato inosservato. A Coverciano, la sua tesi per il master ha lasciato tutti a bocca aperta. Una vera e propria visione del calcio, moderna e innovativa, che ha conquistato la commissione e preannunciato una carriera brillante.

La consacrazione è arrivata subito, sulla panchina del Bologna. Con i rossoblù, Thiago Motta ha compiuto un’impresa che ha del clamoroso, trasformando una squadra con ambizioni di media classifica in una macchina da spettacolo, capace di conquistare un’incredibile qualificazione in Champions League.

Un risultato storico, costruito sul gioco, sulle idee e sulla capacità di valorizzare ogni singolo elemento della rosa. Il suo “calcio liquido”, fatto di movimenti continui e interscambi di posizione, ha incantato l’Italia intera. Almeno fino a un certo punto.

Un idillio mai sbocciato

Dopo il trionfo, l’approdo alla Juventus. Un’occasione d’oro per misurarsi con una grande squadra, un club con una storia vincente e l’obbligo di lottare per i massimi traguardi. Ma l’idillio non è mai sbocciato.

La sua visione, le sue idee tattiche e i suoi metodi non sono riusciti a prendere piede in un ambiente difficile e in un contesto di forte pressione. Una partenza a rilento, scelte discutibili sia in ottica costruzione di squadra sia nel rapporto con molti giocatori, risultati deludenti hanno portato a un esonero lampo, che ha messo fine alla sua avventura in bianconero prima ancora che potesse decollare. La prima vera battuta d’arresto di una carriera da allenatore finora in ascesa.

Un nome che circola

Nonostante la delusione di Torino, il nome di Thiago Motta continua a circolare in Europa. L’ultima pista porta in Germania, a Leverkusen, dove è appena stato esonerato a sorpresa il tecnico Erik ten Haag. Secondo il giornalista sportivo Nicolò Schira, noto esperto di mercato, un intermediario avrebbe già proposto il nome di Motta alla squadra tedesca.

Una notizia che trova conferma nelle parole di Alessandro Canovi, procuratore sportivo, che rilancia il nome di Thiago : “Motta diventerà un grande allenatore e ha già ricevuto molte offerte in Italia e all’estero”. Il futuro di Motta non è ancora scritto, ma una cosa è certa: la sua panchina è pronta, e una nuova sfida è ormai all’orizzonte.