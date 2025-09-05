Roma, alla fine è arrivato | Una risorsa insperata per Gasperini. Incontro e accordo

Nonostante i ripetuti mal di pancia da parte di Gasperini, la Roma ha una risorsa in più in vista della ripresa del campionato.

Le indiscrezioni parlano di una lite furibonda, di uno screzio che potrebbe portare addirittura alla partenza di uno dei due: Gasperini e Massara. C’è chi ha scritto perfino di una rottura insanabile. Tutto da dimostrare. Qualcosa tra i due, comunque, c’è stato.

“Avrei voluto qualcosa in più, ma c’è sinergia con la proprietà. Massara? Sono due mestieri diversi, è chiaro che il mercato è difficile, le strategie sono complicate, non partecipo infatti alle trattative perché non è il mio mestiere. Ma deve esserci una sinergia importante tra allenatore, direttore sportivo e società”.

Le parole ufficiali di Gasperini sono eloquenti. Non serve altro per capire delle tensioni tra Gasp e Massara. Non con i Friedkin, questa l’altra notizia. La frizione era tutta con Massara, reo, secondo Gasperini, di non aver portato i rinforzi necessari per affrontare al meglio la stagione.

Gasperini, noto per la sua schiettezza e per il suo approccio diretto, non ha mai nascosto la sua insoddisfazione per un mercato che non aveva soddisfatto le sue richieste, nonostante Massara le sue new entry le ha portate a Gasperini. Non quanto si aspettava l’allenatore della Roma.

Tutto può cambiare

Uno screzio sembrava destinato a lasciare un segno profondo, minando la serenità dello spogliatoio e la fiducia nel progetto tecnico. Ma nel calcio, come nella vita, le cose possono cambiare in un attimo. E così è… se vi pare.

Durante il test match della Roma contro il Roma City, battuta 8-0, è andato in scena l’incontro che ha cambiato le carte in tavola. A bordo campo, Massara ha incontrato Lorenzo Pellegrini, l’ex capitano che era stato messo alla porta praticamente dallo stesso Gasperini, ancora una volta eloquente alla vigilia di Roma-Bologna: “La società non rinnoverà il contratto a Pellegrini”.

Da esubero a risorsa

Le parole di Massara al termine dell’incontro sono di nuovo in sintonia con Gasperini. “Vogliamo recuperarlo“, ha detto il direttore sportivo giallorosso, riferendosi al talentuoso centrocampista, caduto in disgrazia, vittima di quella fascia pesante che fu di Totti (prima) e De Rossi (dopo), ma anche di troppi infortuni.

Il recupero di Pellegrini, al pari di Dovbyk e Baldanzi, si tradurrà in una risorsa preziosa per il centrocampo di Gasperini, un rinforzo che l’allenatore non si aspettava più di avere. Almeno a livello numerico sarà così.