Bussano alla porta dell’Inter | Offerta importante: Chivu fa spallucce, scatta l’effetto go down

Non solo il mercato in entrata, all’Inter arriva un’offerta importante che potrebbe scatenare un effetto go down. Chivu fa spallucce.

Stando alle parole di Beppe Marotta all’indomani del 5-0 dell’Inter rifilato al Torino, l’Inter di Chivu sembri aver già sistemato il proprio organico, ma le uscite in un mercato sostenibile potrebbero essere foriere di nuove entrate.

Le frenetiche dinamiche degli ultimi giorni della sessione estiva non si fermano. I nerazzurri, a detta di Marotta e di molti, hanno già la squadra al completo, ma le recenti mosse di mercato suggeriscono che la dirigenza nerazzurra sia pronta ad accogliere nuove opportunità, a patto che siano vantaggiose.

Una di queste, per esempio, è la prossima cessione di Palacios al Santos, un trasferimento che, sebbene previsto, libererebbe un posto da extracomunitario prezioso per un’eventuale trattativa. In entrata, stavolta.

Così, questa mossa, apparentemente secondaria, potrebbe rivelarsi un segnale che l’Inter potrebbe essere pronta a muoversi per un nome importante, da incastrare sempre nella strategia di mercato voluta da Oaktree, ossia quella volta ad abbassare ulteriormente l’età media del gruppo squadra dell’Inter.

L’attenzionato

Non solo Palacios, ovviamente. Ci sono altri due giocatori molto attenzionato. Ma se per Pavard a oggi non sembrano esserci offerte vantaggiose, diverso è il caso di Mehdi Taremi, quell’attaccante dal grande curriculum che faceva presagire ben altre aspettative, che si sono sgretolate al debutto in nerazzurro sotto l’egida di Simone Inzaghi, ma che non sembrano interessare nemmeno a Cristian Chivu.

L’Inter e la Serie A si sono rivelate più complicate del previsto per Taremi. L’iraniano ha mostrato evidenti difficoltà ad adattamento: poche presenze, prestazioni non convincenti. Anonime. Da qui le riflessioni in corso che hanno portato a un’unica soluzione: la sua cessione, davanti ovviamente a un’offerta degna di tal nome.

Non c’è due senza tre

Dopo il Lille e il PSV Eindhoven, spunta un terzo club interessato all’attaccante iraniano, almeno stando alle indiscrezioni Secondo quanto riportato da Sky, il Panathinaikos, avrebbe messo gli occhi su Taremi per farne il nuovo perno dell’attacco.

Un’operazione, se conclusa positivamente, che potrebbe avere la conseguenza di un effetto go down, un ballo sulle punte: il Panathinaikos con Taremi sarebbe più accondiscendente a cedere Ioannidis allo Sporting Lisbona, che a sua volta sta cercando un sostituto di Conrad Harder, vicino al Milan. Ma prima il Panathinaikos deve convincere l’Inter a cedere l’attaccante iraniano: nerazzurri molto disponibili alla trattativa, ma serve comunque l’offerta giusta.