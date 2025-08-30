Inter, all’improvviso si libera un posto | Ausilio coglie al volo l’occasione

Marotta la mente, Ausilio il braccio destro: si libera un posto all’Inter: un’occasione colta al volo dai nerazzurri.

All’Inter i ruoli sono ben definiti, le strategie chiare, e le opportunità di mercato vengono fiutate e colte al volo. L’ultima, in ordine di tempo, è emersa in modo del tutto inaspettato, aprendo uno scenario intrigante a pochi giorni dalla fine del mercato.

Tutto parte dalle parole di Beppe Marotta. All’indomani del convincente 5-0 rifilato al Torino, il presidente dell’Inter aveva spoilerato parte della strategia di mercato. “Vediamo se si può fare qualcosa in questi giorni conclusivi di mercato, se andrà via qualcuno, ci muoveremo“. Detto, fatto.

Un’affermazione che non è passata inosservata, anche perché l’Inter ha due giocatori cedibili, in difesa e in attacco, Pavard e Taremi tra gli indiziati. E qui che rientra in gioco Piero Ausilio, il braccio destro della mente Marotta.

Il direttore sportivo dell’Inter è noto per la sua capacità di tessere la rete e di muoversi con agilità nel labirinto delle trattative. Se Marotta definisce la strategia, è Ausilio a tradurla in azione, a trovare il giocatore giusto, a intavolare la trattativa.

Una profonda conoscenza del mercato

Negli anni Ausilio ha dimostrato di avere un’ottima visione, scovando talenti e portando a casa colpi che hanno fatto la fortuna dei nerazzurri. È un lavoro di pazienza e astuzia, fatto di contatti costanti e di una profonda conoscenza del mercato. E la sua prontezza si è dimostrata ancora una volta decisiva.

C’era una casella che l’Inter sperava di liberare per poter agire. Una pedina che, uscendo, avrebbe sbloccato un posto fondamentale, permettendo al club di ingaggiare un altro calciatore proveniente da un paese extra-comunitario. E ora, l’occasione si è palesata.

E Chivu ringrazia!

La cessione di Tomas Palacios è due volte importante. Il centrale argentino dell’Inter, preso l’estate scorsa per 6,5 milioni, sta per salutare i nerazzurri per approdare in Brasile, al Santos per la precisione. Soldi risparmiati e soprattutto un posto da extracomunitario liberato. L’operazione mostra ancora la bravura di Ausilio: un prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni, limati dall’agente.

Un’operazione che potrebbe aprire scenari concreti per un nuovo arrivo, anche extra comunitario all’occorrenza. In fondo Marotta l’aveva detto, Ausilio l’ha fatto. Ora potrebbe arrivare il difensore, giovane e di prospettiva, in perfetto stile Inter. L’Inter di quest’anno ovviamente, quella che ha preso Sucic (ottimo inizio), Bonny (in rete al debutto in nerazzurro) e Luis Henrique, abbassando la media del gruppo squadra, un tempo più alta e ora non più. E Chivu ringrazia…