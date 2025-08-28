Marotta si lascia scappare lo spoiler | Inter, ora è tutto più chiaro: ecco chi arriva

Debutto da favola per l’Inter di Chivu: cinquina al Torino. Marotta si lascia scappare lo spoiler: ecco un altro rinforzo per i nerazzurri.

Chi ben comincia, è a metà dell’opera. Presto per dimenticare i dubbi di un recente passato, ma iniziare il campionato con un 5-0 davanti ai tifosi vale tanto: vincere aiuta a vincere, è un messaggio chiaro lanciato verso tutti, che diventa alert per le big di Serie A.

Certo, il Torino ci ha messo del suo con errori e orrori, ma i demeriti dei granata di Baroni, un cantiere aperto, finiscono dove iniziano i meriti di un’Inter schiacciasassi. Che stappa l’incontro con una spizzata di Bastoni su angolo di Barella.

Raddoppia con Thuram su una grande giocata di un ottimo Sucic, scappa via con un un guizzo di Lautaro da rapinatore d’area. Il poker è un colpo di testa di Thuram sul palo lontano su assist di Bastoni, il gimme five lo batte Bonny, appena entrato.

Manita e tutti a casa felici e contenti quelli di fede nerazzurra. “Questa è solo la prima ma sono contento dei ragazzi, ottimo approccio. Sono contento per loro perchè hanno avuto solo quattro settimane di lavoro e tutti si sono messi a disposizione”.

Un tabù sfatato e un regalo dal mercato

Chivu se la gode con moderazione, sfatando un mini tabù: un allenatore straniero non vinceva al debutto in nerazzurro da 22 anni, da quando sedeva Cuper sulla panchina della Beneamata, ok 2-0 contro il Modena.

Volti felici a fine gara, compreso un Marotta che applaude chi c’è e apre a chi potrebbe arrivare all’Inter in questa coda di mercato. Il presidente dell’Inter si lascia andare a un indizio che diventa spoilera e fa ancora più felici tutti.

Ormai non ci sono più dubbi

“In questo momento non siamo alla ricerca di un difensore perché non ne abbiamo l’esigenza. Mancano ancora 10 giorni alla fine del mercato, vedremo se ci saranno opportunità anche se non ne intravedo”. Detto ciò, Marotta si sbottona.

“Può succedere che un calciatore voglia andar via ed eventualmente lo sostituiremo”. Ecco l’indizio, doppio volendo. L’Inter farà degli acquisti se qualcuno andrà via. Chi può andare via? In due attualmente sono cedibili: Pavard e Taremi. Ergo, l’Inter sta cercando un difensore e un attaccante. Giocatori attenzionati ce ne devono essere per forza, altrimenti Marotta non si sarebbe mai lasciato andare su quel… “vedremo se andrà via qualcuno”…