Mourinho, amici e guardati | Inter, una criticità non messa in preventivo. E adesso che si fa?

Il mercato dell’Inter bloccato proprio da Mourinho, lo storico allenatore capace di conquistare il Triplete con i nerazzurri.

C’è un filo conduttore che lega il passato glorioso dell’Inter al suo presente, un minimo comun denominatore che porta dritti al nome di José Mourinho. Lo Special One, non certo un allenatore qualsiasi, ma una figura leggendaria per i tifosi nerazzurri.

Chi non ricorda la stagione 2009-2010, una storica annata, culminata con la conquista di uno strepitoso Triplete – scudetto, Coppa Italia e Champions League – punto di riferimento insuperabile per i nerazzurri, un’impresa che ha cementato un legame indissolubile tra lo Special One e la Beneamata.

Un ricordo fatto di battaglie sul campo, strategie vincenti e una coesione di gruppo che sembrava indistruttibile, un’epopea che ha visto protagonisti campioni come Milito, Sneijder e capitan Zanetti. L’apice fu quella notte a Madrid, con la vittoria sul Bayern Monaco, che consegnò i nerazzurri alla storia.

Oggi, a distanza di anni, il nome di Mourinho torna a incrociarsi con quello dell’Inter, ma in un contesto completamente diverso: quello del calciomercato. Il vecchio adagio “amici e guardati” sembra calzare a pennello per descrivere una situazione complessa che vede la dirigenza interista alle prese con una trattativa inaspettata.

L’interesse c’è

Marotta l’ha detto chiaramente, se dovesse partire qualcuno (Pavard e Taremi gli indiziati), l’Inter porterebbe subito dei rinforzi per rimpiazzarli. Ecco, in difesa che un nome nella lista della squadra mercato della Beneamata.

È quello di Yusuf Akcicek, giovane e promettente difensore, classe 2006, in forza al Fenerbahce, squadra attualmente allenata proprio dal tecnico portoghese. Il talento di Akcicek, un centrale moderno e fisico con una notevole visione di gioco, ha attirato l’attenzione degli scout nerazzurri, da sempre alla ricerca di profili giovani e di prospettiva su cui costruire il futuro.

Un imprevisto imprevedibile

L’idea è quella di un investimento mirato, giovane e di prospettiva, un po’ come quelli che sono già arrivati da Chivu: Sucic, Bonny e Luis Henrique. L’Inter vorrebbe prendere anche Yusuf Akcicek, ma si trova di fronte a un ostacolo imprevisto e non di poco conto.

Se da una parte il rapporto di stima con Mourinho potrebbe facilitare i dialoghi, dall’altra è proprio il club del tecnico a erigere un muro invalicabile: il Fenerbahce chiede ben 20 milioni di euro per il cartellino del suo gioiellino. Troppi. Per questo la trattativa è ferma, un’impasse che mette in discussione l’operazione e costringe i nerazzurri a riflettere sulla prossima mossa da compiere. Vatti un po’ a fidare degli amici.