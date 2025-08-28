Gasperini ne butta fuori un altro | Massara prende l’aereo e va a prendere il suo successore

Non solo Pellegrini in uscita e Ziolkowski in entrata. Roma frizzante in questa parte finale del mercato. Avanti coi prossimi acquisti.

Tutto ruota intorno a Gasp. C’è tanto del nuovo allenatore della Roma sul convincente 1-0 dei giallorossi all’Olimpico contro il Bologna. Tre punti ma anche un primo assaggio di come giocherà la Roma, a prescindere dal risultato.

C’è tanto di Gasperini anche al mercato. Non c’è intervista che l’allenatore di Grugliasco non parli di mercato. In entrata, ovviamente. E non solo perché Bailey appena arrivato è andato già kappaò per almeno un po’, ma perché Gasp è fatto così, vuole rose ampie in grado di gestire il suo ritmo altissimo di gioco.

È stato proprio Gasperini a rivelare che la Roma non rinnoverà il contratto a Lorenzo Pellegrini, attualmente infortunato ma anche fuori dal progetto tecnico della Roma: la migliore soluzione per tutti è che vada via, per non perdere anche la Nazionale di Gennaro Gattuso.

Gli appelli di Gasperini, con i suoi modi che non piacciono a molti, sono stati ascoltati. La dirigenza giallorossa, con Massara in prima linea, ha confezionato un altro acquisto, la cui trattativa sembrava arenata, ma che alla fine è stata sbloccata.

Volli fortissimamente volli

Jan Ziolkowski coronerà il suo sogno di vestire giallorosso, ormai non ci sono più dubbi. Operazione (lunghissima per la resistenza del Legia) sulla base di poco più di sei milioni e mezzo, più una percentuale sulla futura rivendita.

Ma le novità non finiscono qui. Oltre all’imminente arrivo di Ziolkowski e alla partenza di Pellegrini, si lavora anche su altri fronti. C’è sempre lo zampino di Gian Piero Gasperini, così a Massara non resta che prendere l’aereo e volare in Inghilterra, con il piano B in tasca.

Filo diretto col Portogallo

Ricky Massara è volato nella Terra d’Albione per provare a convincere un dubbioso Jadon Sancho a vestire la maglia giallorossa. Due gli ostacoli da superare: la convinzione del giocatore che vorrebbe continuare la sua carriera in una squadra qualificata per la Champions League. La parte economica per convincere il Manchester United.

E se questo viaggio non dovesse funzionare? Tutto dipenderà da Artem Dovbyk, il grande escluso di Roma-Bologna, le sue caratteristiche cozzano con la visione di Gasperini, così, come per Pellegrini, meglio che vada via: lo sa l’ucraino, lo sa la Roma. Che ha aperto alla sua cessione. Secondo Gazzetta dello Sport la destinazione preferita è la Liga, dove Dovbyk ha fatto faville con il Girona. Villarreal disposta a prenderlo, ma deve togliere un paletto messo dalla Roma: ok alla cessione in prestito, ma ci deve essere l’obbligo di riscatto.