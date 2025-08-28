Svolta Jamie Vardy | La last dance dello storico alfiere di Ranieri al Leicester è in Italia

Nonostante i 38 anni, Jamie Vardy non ha intenzione di ritirarsi: lo storico alfiere di Ranieri al Leicester dice sì all’Italia.

In Serie A gli opposti si attraggono. Modric e Sucic, Dzeko e Bonny, Immobile e Camarda. Così al fianco di un giovane talento come Nico Paz, potrebbe esserci Jamie Vardy, lo storico alfiere di Ranieri capace di dare scacco matto alla Premier ai tempi di Claudio Ranieri.

Un nome che ha fatto la storia del calcio inglese, un protagonista indiscusso della più grande favola sportiva dell’era moderna. Sì perché Jamie Vardy fu l’uomo simbolo del Leicester City che, nel 2016, ha compiuto un’impresa a dir poco straordinaria, conquistando la Premier League contro ogni pronostico.

Oggi, a quasi un decennio da quel trionfo, l’attaccante inglese potrebbe essere a un passo da una nuova, inaspettata avventura: l’Italia. La carriera di Vardy è un concentrato di grinta, sacrificio e, soprattutto, talento sbocciato in età non più giovanissima.

Tanta gavetta, ma anche tanta voglia di arrivare in Premier: Vardy ha scalato le categorie del calcio d’Oltremanica con una determinazione feroce, fino a raggiungere il massimo campionato di Sua Maestà. Le sue armi migliori?

Il coronamento di un percorso unico

Una velocità esplosiva, un istinto da predatore d’area e una capacità di finalizzazione letale. Sotto la guida di Claudio Ranieri, l’attaccante ha raggiunto il suo apice, diventando il perno offensivo di una squadra che ha saputo incantare il mondo intero.

Il titolo vinto con il Leicester non è solo un trofeo, ma il coronamento di un percorso unico, la dimostrazione che con il lavoro duro e la giusta mentalità si possono raggiungere traguardi impensabili. Vardy, con la sua storia personale, è diventato un’icona, un esempio per i giovani calciatori e un beniamino per i tifosi di tutte le squadre.

Last dance in Serie A

Ora, a 38 anni, il suo tempo al Leicester è giunto al termine, ma l’ultima pagina della sua carriera non è ancora stata scritta. Le voci di mercato lo vedono, infatti, sempre più vicino a un clamoroso trasferimento in Italia.

Secondo Sportmediaset, infatti, la Cremonese avrebbe avviato i contatti con l’entourage di Vardy, per regalare al tecnico Nicola un attaccante esperto e che ha fatto la storia della Premier League. L’affare sarebbe davvero possibile, si respira un cauto ottimismo per la buona riuscita della trattativa che permetterebbe a Vardy di regalare una last dance a un pubblico già gioioso per lo storico blitz al Meazza contro il Milan, nella prima giornata di campionato.