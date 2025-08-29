Fiorentina, attenta! | Stavolta ti devi difendere: vengono a prenderti un giocatore. Pioli trema

Dopo tanti acquisti importanti, la Fiorentina rischia di perdere un big in questa parte finale di mercato: Pioli trema.

Certo, ci si aspettava qualcosa di più dalla prima di campionato, pur senza brillare la Fiorentina era stata capace di sbloccare il risultato in quel di Cagliari, salvo poi essere ripreso in pieno recupero, per un definitivo 1-1 dal sapore amaro.

Ma non c’è dubbio che la dirigenza viola abbia lavorato in maniera egregia in questa finestra di mercato estiva. A partire dal suo allenatore, quel Pioli che è già stato a Firenze prima di crescere a tal punto da vincere uno scudetto al Milan, prima di volare in Arabia Saudita per allenare l’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo.

A tutto il resto ha pensato la dirigenza, mettendo a segno dei colpi rilevanti da mettere al servizio di Stefano Pioli. È stato blindato per esempio Moise Kean, che non solo ha rifiutato tante offerte pur di restare, ma che, stando proprio alle parole di Ferrari, è a un passo dal rinnovare. E ancora.

I riscatti di Fagioli e Gudmundsson e gli acquisti di Viti, Dzeko e quel Piccoli per cui sono stati sborsati quasi 30 milioni di euro per fare il terzo centravanti in viola, senza dimenticare il talentuoso Sohm, hanno rafforzato notevolmente la squadra, creando grande entusiasmo tra i tifosi. E la voglia di non porsi nessun limite.

Ora è il momento di difendersi

Dopo aver dato l’assalto al mercato, però, per la Fiorentina è arrivato il momento di difendersi. L’ottimismo estivo, infatti, è minacciato da una possibile partenza, tanto inaspettata quanto preoccupante. La squadra di Stefano Pioli potrebbe infatti perdere uno dei suoi gioielli più promettenti.

Le voci che circolano da ore sono insistenti e concrete arrivano proprio dall’Arabia Saudita, un campionato che Pioli conosce bene. E sa quanto sono pericolosi i dirigenti dei club che vanno per la maggiore: disponibilità economiche infinite, possono convincere chiunque, soprattutto i dubbiosi. Per questo è arrivato il momento di difendersi.

Un’offerta super importante

L’Al-Hilal allenato da Simone Inzaghi è pronto a sferrare l’assalto decisivo per portarsi a casa Christian Comuzzo. Il difensore, considerato un pilastro del futuro della Viola, è diventato un obiettivo primario del club saudita.

L’offerta sembra essere molto allettante, importantissima: secondo TuttoMercatoWeb si parla di 35 milioni di euro. Pioli trema perché quella cifra potrebbe essere molto convincente per la Fiorentina. Non resta che sperare nel difensore dei viola, che avrebbe preso tempo, per valutare attentamente la proposta economica, e non solo. Se dovesse partire, comunque, Lindelof (svincolato dopo l’avventura al Manchester United) e Diogo Leite dell’Union Berlin, i candidati alla successione.