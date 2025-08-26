Allegri convoca d’urgenza gli Stati Generali del Milan | Tre acquisti per salvare una stagione cominciata malissimo

La sconfitta casalinga con la Cremonese ha fatto scattare l’allarme: Allegri e gli Stati Generali rossoneri. Ecco tre acquisti.

Neanche il più pessimista dei 75 mila del Meazza per la prima stagionale del nuovo Milan di Allegri, si sarebbe aspettato un incubo diventato reali: la sconfitta contro la Cremonese di Nicola, corsara 2-1 a San Siro. Il disastroso esordio in campionato ha portato le prime conseguenze.

“La differenza la fa la cattiveria anche nel difendere, proprio come ha fatto la Cremonese. Dobbiamo migliorare perché non abbiamo la percezione del pericolo, si è visto in entrambi i gol”. Le parole di Max al termine della gara non bastano del tutto a rimettere il Diavolo in carreggiata.

Servono rinforzi, un po’ come fece il Napoli di Conte all’indomani del debutto choc di Verona (3-0 per l’Hellas), quando comprò due rinforzoni del calibro di Lukaku e Mc Tominay, decisivi a conti fatti per lo scudetto degli azzurri.

La situazione appare molto simile, proprio come il Napoli della passata stagione, il Milan non ha le coppe europee, può creare un Instant Team quanto meno per lottare per un posto in Champions League, da qui il summit organizzato da Allegri e Tare.

Le prime conseguenze

Dagli Stati Generali del Milan sono emersi delle conseguenze. La prima è che Boniface non vestirà la maglia rossonera. Le visite mediche (ripetute tre volte) non hanno convinto a tesserare l’attaccante del Bayer Leverkusen, tornato in Germania.

Secondo Gazzetta della Sport il Milan sarebbe vicino a Conrad Harder, attaccante danese dello Sporting Lisboa. In Portogallo si parla addirittura di una presunta accelerazione da parte della dirigenza del Diavolo. Un’operazione (24 milioni di euro più 3 di bonus), va sottolineato, che non va a distruggere il sogno di Allegri: convincere il Milan a prendere Vlahovic.

Vado al Max

Max, però, al summit con Tare è stato chiaro. Non basta un attaccante (due con Vlahovic) a sistemare una squadra ancora incompleta nonostante i tanti acquisti: serve assolutamente un difensore, ma anche un centrocampista specifico per il gioco di Allegri.

A questo punto saranno giorni frenetici per Igli Tare, partito benissimo come direttore sportivo del Milan con la scelta dell’allenatore e con gli arrivi a centrocampo di Modric, Ricci e Jashari, ma impantanatosi sull’attaccante. Dopo la prima di campionato con la Cremonese, anche un difensore diventa una priorità per questo Milan che là dietro non ha ancora il sentore del pericolo, per dirla alla Max Allegri.