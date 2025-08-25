Tutti pazzi per Elmas | Ecco chi la spunta per il centrocampista offensivo macedone

Il nome di Eljif Elmas fa impazzire la Serie A negli ultimi giorni di mercato. In tanti sul macedone, ecco chi la spunta.

La fine del mercato estivo si avvicina, e con essa l’ansia di club e tifosi per gli ultimi, decisivi, colpi. E se c’è un nome che sta scaldando le trattative in Serie A in questi giorni è quello di Eljif Elmas. Il centrocampista offensivo macedone, tornato al Lipsia dopo il prestito della passata stagione al Torino, è diventato l’oggetto del desiderio di molti club del nostro campionato.

Ma cosa rende Elmas così ricercato? Innanzitutto la sua duttilità: capace di agire da mezzala, trequartista o esterno offensivo, il macedone offre a ogni allenatore diverse opzioni tattiche. La sua esperienza in Italia, con la vittoria dello scudetto a Napoli e il più recente prestito al Torino, ha dimostrato che il macedone sa adattarsi e incidere, trovando la sua dimensione ideale nel nostro calcio.

La sua tecnica, unita alla capacità di inserirsi in area e la visione di gioco, lo rendono un profilo completo e ideale per molte squadre che vogliono rinforzare il reparto offensivo senza stravolgere gli equilibri.

Il suo periodo al Lipsia non ha dato i frutti sperati, ma il suo breve e positivo ritorno al Torino nella seconda parte della scorsa stagione ha rilanciato le sue quotazioni. Per questo, la Serie A lo rivuole, e la corsa è ormai entrata nel vivo.

Chi vuole Elmas

Chi sta lottando per assicurarsi le sue prestazioni? In prima fila c’è il Napoli, che ha scritto il nome di Elmas alla voce acquisti e starebbe lavorando per un’operazione a titolo temporaneo. Ma la concorrenza è agguerrita.

Sulle tracce di Elmas c’è anche la Roma di Gasperini, che necessita di un esterno offensivo in grado di fare la differenza e vede nel macedone il profilo giusto per la sua nuova squadra, soprattutto nel caso dovesse saltare la trattativa per arrivare a Sancho.

La favorita per la corsa a Elmas

Non ha mollato la presa neanche il Torino, che dopo il prestito vorrebbe riaverlo anche nel gruppo squadra granata passato da Vanoli a Baroni. E non è tutto: anche la Juventus sta sondando il terreno, pronta a muoversi nel caso dovesse cedere il suo esterno Nico Gonzalez.

Il futuro di Elmas non è però solo in Italia: dall’estero c’è da tenere d’occhio la mossa del Fenerbahce di José Mourinho, che non ha mai nascosto la sua ammirazione per il giocatore e potrebbe provare a convincerlo a tornare in Turchia, dove tutto ebbe inizio. Ovviamente il Lipsia è disposto a cedere, ma serve l’offerta giusta. Napoli in pole, chissà: di certo la corsa a Elmas ora entra nel vivo.