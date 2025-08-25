“Se va via, tutti contenti” | Roma, Gasperini lo mette alla porta senza tanti complimenti

Campionato al via, ma il mercato della Roma è tutt’altro che concluso. Gasperini dà il benservito a un giallorosso.

La nuova stagione di Serie A è alle porte con la prima giornata che darà le indicazioni sommarie sulle forze in campo, ma in casa Roma l’atmosfera è tutt’altro che tranquilla. Mentre il club si prepara all’esordio stagionale, il tecnico Gian Piero Gasperini continua a lanciare messaggi forti, sia sul fronte del mercato che su quello della gestione della rosa.

Nonostante i colpi già messi a segno, da Wesley a El Aynaoui, passando per Ghilardi, Bailey (subito infortunato ed Evan Ferguson (senza dimenticare Vazquez, il vice Svilar) il tecnico dei giallorossi non si accontenta, e nel frattempo mette un punto interrogativo sul futuro di un pezzo da novanta della squadra.

In una conferenza stampa che non ha lasciato spazio a interpretazioni, Gasperini si è espresso in modo diretto sul futuro di uno dei suoi giocatori, lasciando intendere che una partenza sarebbe vista con favore da tutte le parti.

“Se se ne va, tutti contenti“, ha dichiarato l’ex Atalanta con i suoi soliti modi divisori alla vigilia del debutto stagionale, in casa, contro il Bologna, schietto e cinico, senza usare giri di parole, in perfetto stile Gasp, alimentando le speculazioni su chi possa essere il destinatario di queste parole.

Dal declassamento alla cessione

Nonostante il recente passato glorioso, con un ruolo da protagonista e la fascia di capitano al braccio, la risposta è sorprendente. A essere messo in discussione è non è uno qualsiasi ma chi avrebbe dovuto essere l’erede di Totti e di De Rossi.

Ebbene sì, Lorenzo Pellegrini, uno nel giro della Nazionale, l’ex capitano giallorosso, declassato già nel pre-season e ora un esubero. Le voci sul suo addio, che fino a oggi sembravano solo ipotesi, diventano una realtà sempre più concreta.

Questione di contratto. E non solo

Il motivo è legato al suo contratto in scadenza, che la società giallorossa non sembra intenzionata a rinnovare. La posizione dei Friedkin club è chiara, come confermato dalle parole dello stesso allenatore. “Se trova una soluzione adeguata, andrà via – ha detto Gasperini alla vigilia di Roma-Bologna – il club non vuole rinnovargli il contratto, lui deciderà cosa fare“.

La scelta di non prolungare l’accordo con il centrocampista romano, ovviamente, apre scenari inaspettati. L’ex capitano, simbolo della romanità e punto di riferimento per la squadra negli ultimi anni, si trova ora a un bivio: cercare una nuova sistemazione o rimanere in un ambiente in cui la fiducia nei suoi confronti sembra ormai svanita. La palla, adesso, passa a lui. La Roma già è a caccia del suo sostituto.