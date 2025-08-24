Lukaku choc. Ma il Napoli ha la soluzione a portata di mano | Accelerata e nuovo attaccante

Manna corre ai ripari. L’infortunio di Lukaku è grave, ma il Napoli ha la soluzione a portata di mano. L’accelerata porta al nuovo attaccante.

Sembrava tutto fatto nel reparto d’attacco: via Simeone e Raspadori, dentro e un esterno per il quale il casting è ancora aperto, ma senza patemi d’animo. All’improvviso il bacio della Dea sBendata che nessuno voleva.

Gli esami strumentali a cui è stato sottoposto Romelu Lukaku dopo l’infortunio nel test match contro l’Olympiacos, lasciano pochi margini di azioni: lesione di alto grado del retto femorale della coscia sinistra. Il belga ha già iniziato l’iter riabilitativo, ma la questione è lunga.

Il Napoli perde il suo terminale offensivo proprio a ridosso dell’inizio del campionato. Bisogna capire i tempi. Se si dovesse optare per la terapia conservativa, lo stop sarà meno grave del previsto, ma con tante partite da giocare (quest’anno c’è anche la Champions League) Antonio Conte non rischierà mai il suo giocatore più importante.

Se, invece, si dovesse decidere per l’intervento chirurgico, Lukaku potrebbe rivedersi nel 2026, con tutto ciò che ne consegue, per questo il Napoli sta pensano seriamente di tornare sul mercato adesso, per evitare che la coperta sia troppo corta.

Lucca non basta

A prescindere dalla strada che si seguirà per rimettere in sesto Big Rom, sia Antonio Conte sia la dirigenza dei campioni d’Italia sembrano convergere verso un’unica opzione: tornare immediatamente sul mercato. La base (economica) c’è, serve trovare l’altezza della situazione.

Il primo nome che viene in mente è quello di Rasmus Hojlund, attaccante del Manchester United che non rientra nei piani di Ruben Amorim. Sul danese c’è da tempo il Milan, ora anche il Napoli, che ha più margini economici, potrebbe fare a sportellate.

Il casting è aperto

Manna ha buttato giù una lista di profili ad hoc per sostituire Romelu Lukaku. E non c’è ovviamente soltanto Hojlund. Occhio per esempio a Nikola Krstovic, attaccante montenegrino che ha già fatto sapere al Lecce di voler andare via, ed è richiestissimo. In primis da Atalanta e Roma. Secondo Gazzetta dello Sport, il Napoli avrebbe inserito nel suo casting due giovanotti con un identikit assai prossimo a quello della punta di riferimento per Conte: Andrea Pinamonti del Sassuolo e Roberto Piccoli del Cagliari.

Ma il nome a sorpresa che potrebbe fare al caso di Conte è quello di Joshua Zirkzee del Manchester United: non sarà Lukaku ovviamente, ma non se ne parla tanto, e con un’operazione a titolo temporaneo potrebbe essere una grande risorsa, soprattutto ora che si sono spente le luci dei riflettori sull’ex Bologna.