Neanche io voglio andare alla Roma | Lo cedono, ma non ai giallorossi. Gasperini senza parole

Dopo Rios e Krstovic, arriva un altro no alla Roma. Lo cedono sì ma non ai giallorossi, per le ire di Gian Piero Gasperini.

Eppure all’alba del mercato, la Roma si era mossa anche bene, chiudendo trattative importanti da mettere a disposizione a Gian Piero Gasperini, un allenatore che predilige rose lunghe, con quasi tutti doppioni e una grande quantità di esterni.

Partenza lanciata, poi il freno a mano tirato. Un mese per chiudere la trattativa per Wesley: il brasiliano alla fine è arrivato, ma lo stesso non si può dire per Richard Rios, centrocampista del Palmeiras e della nazionale colombiana.

La Roma lo ha corteggiato a lungo, ma alla fine il centrocampista, considerato una priorità per l’esigente Gasperini, ha preferito accettare l’offerta del Benfica, una mossa che ha lasciato un’amara sensazione di occasione persa, oltre che di sorpresa generale.

I primi a spazientirsi sono stati proprio i tifosi della Roma, alcuni hanno costretto El Aynaoui a bloccarli sui social nel giorno della chiusura della trattativa, per il solo fatto che una parte del popolo giallorosso, preferiva Rios.

La storia si ripete

La storia si è ripetuta quasi, più o meno allo stesso modo, con Nikola Krstovic, il goleador del Lecce, una volta espressa alla società salentina la volontà di partire, sembrava a un passo da Trigoria. Roma in pole, eppure la corsa all’attaccante montenegrino è stata vinta dall’Atalanta, lasciando i giallorossi con un pugno di mosche in mano.

Dopo un’estate di trattative estenuanti, corteggiamenti e delusioni, un altro talento si è sfilato dalle mani dei giallorossi, preferendo un’altra destinazione e lasciando la dirigenza capitolina con un palmo di naso. Di chi si tratta?

Lo cediamo in Germania

Il terzo indizio che fa una prova delle difficoltà della Roma di centrare gli obiettivi di mercato cari a Gasperini, arriva addirittura dall’Inghilterra. Massara era a buon punto per prendere dal Manchester City Claudio Echeverri, talento argentino capace di accendere la manovra offensiva con lampi di genio e una tecnica sopraffina, seguito con insistenza dalla dirigenza giallorossa che sperava di chiudere l’operazione in tempi brevi. Invece, l’affare è sfumato definitivamente.

I Citizens, infatti, lo hanno ceduto sì, ma non alla Roma, bensì in Germania al Bayer Leverkusen, per il malcontento di Gian Piero Gasperini che per l’ennesima volta non ha visto un giocatore attenzionato, venire alla Roma. L’elenco dei “no” ricevuti dalla Roma in questa finestra di calciomercato comincia a farsi lungo e doloroso.