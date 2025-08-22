Sartori batte (anche) Massara | Venti di Bologna, soffiato un nazionale alla Roma

Il direttore dell’Area Tecnica del Bologna mette a segno un altro colpo: i rossoblù soffiano un nazionale alla Roma di Gasperini.

Giovanni Sartori lo ha fatto di nuovo. In un calcio dove i budget milionari e i nomi altisonanti sembrano dominare, il direttore dell’Area Tecnica del Bologna continua a dimostrare che l’intelligenza calcistica e la capacità di visione possono battere (quasi) tutto.

Il suo modus operandi è ormai noto, ha fatto diventare grandi prima il Chievo Verona dei miracoli e poi la prima Atalanta, ma continua a sorprendere: scovare talenti, spesso non ancora sotto i riflettori dei grandi club, e trasformarli in elementi chiave per una squadra che vuole competere ai massimi livelli.

È stato così con Thiago Motta, che ha costruito un vero e proprio capolavoro sportivo, portando il Bologna in Champions League. Sotto la sua guida, Sartori ha portato giocatori come Joshua Zirkzee e Riccardo Calafiori, ora pezzi pregiati del mercato internazionale, e la lista potrebbe continuare a lungo. Ma la magia di Sartori non si ferma qui.

L’arrivo di Vincenzo Italiano in panchina rappresenta una nuova sfida, un nuovo sistema di gioco che necessita di profili specifici. E anche in questo caso, il dirigente rossoblù si è dimostrato all’altezza, individuando i tasselli giusti per il progetto del nuovo allenatore.

L’ultimo sgarbo alle big

L’ultimo capitolo di questa saga vincente arriva proprio nella settimana di un nuovo campionato di Serie A, Sartori riesce a battere Massara, da tempo su un internazionale di cui si parla un gran bene, che sarebbe dovuto andare alla Roma.

Jonathan Rowe, invece, vestirà di rossoblù. Si tratta di un talentuoso esterno d’attacco, nazionale inglese Under 21, in uscita dal Marsiglia. Rowe era da tempo nel mirino della Roma, con il direttore sportivo Ricky Massara che lo aveva individuato come un rinforzo ideale per il reparto offensivo giallorosso. Ma mentre la Roma rifletteva e preparava l’affondo, il Bologna ha agito con la rapidità e la decisione che contraddistinguono l’operato di Sartori.

L’occasione sfruttata

Rowe aveva cominciato la stagione al Marsiglia, ma a Rennes – nella prima giornata di campionato – il talento inglese non ha trovato di meglio che litigare con Rabiot, De Zerbi si è arrabbiato, poi ha deciso di non fare figli o figliastri: via entrambi.

È qui che si è inserito il Bologna, pronto a concludere un affare in tempi record, con un’offerta convincente al club francese da 19,5 milioni di euro, bonus compresi e un progetto tecnico che ha sedotto il giocatore. La velocità con cui il Bologna si è mosso ha spiazzato la concorrenza, lasciando la Roma a mani vuote. Sartori non si è limitato a battere Massara sul tempo, ma ha anche dimostrato ancora una volta la sua capacità di anticipare le mosse degli altri club.