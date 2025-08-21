Milan, arriva il centravanti tanto agognato | Via libera Allegri, a tutto il resto pensa Tare

Dopo aver puntellato centrocampo e difesa, il Milan ha trovato l’alternativa al Bebote Gimenez. Allegri dice sì, Tare chiude l’affare.

Una strategia di mercato chiara, semplice ed efficace. Prima la scelta del direttore sportivo, quel Tare leader silenzioso della Lazio che fu di Simone Inzaghi. Poi l’occasione data dalla permanenza di Conte al Napoli, in un amen si è chiuso per Max Allegri, di nuovo a Milanello dopo 11 anni.

Poi è stato tutto discesa perché la campagna di rafforzamento per quel rilancio che tutti i tifosi rossoneri si auspicano, è passato per il centrocampista. Tare è stato di parola: lo ha prima detto nel giorno della presentazione ufficiale, poi fatto.

Il colpo Modric ha diviso la critica, ma in un’annata senza coppe europee la stella croata può essere una risorsa importantissima e non un peso. L’arrivo di Samuele Ricci ha mostrato la forza economica di un Milan capace di superare un’agguerrita concorrenza, compreso il Manchester City di Pep Guardiola.

Semplice arrivare ad Estupinan per dimenticare Theo Hernandez, più complessa l’operazione Jashari: il Club Brugge, si sa, è bottega cara, ma alla fine Tare ha vinto il tira e molla con i belgi, portando a casa un giocatore che potrebbe non far rimpiangere Reijnders.

La ciliegina sulla torta

Il più è fatto, dunque. La coda del mercato estivo servirà al Milan per portare alla corte di Max Allegri un’alternativa al Bebote Gimenez, ma anche a Leao, provato in questo pre-season come falso nueve, una possibilità che potrebbe essere utilizzata anche in campionato.

Ma è naturale che la questione centravanti è l’ultima priorità. I nomi si conoscono. La suggestione Vlahovic c’è sempre, anche se più passa il tempo, più la questione si fa complessa perché mancano i tempi tecnici dell’operazione. Stesso discorso per Hojlund, anche se qui la criticità è data dalla formula: il Milan punta all’acquisizione a titolo temporaneo (diritto o meglio ancora obbligo di riscatto), il centravanti del Manchester United vuole una cessione a titolo definitivo.

Il nome nuovo

Così il nome nuovo da sempre nella lista di Tare che sta prendendo quota in questi giorni è quello di Victor Boniface, uno dei migliori talenti africani in circolazione, classe 2000, un centravanti di piede destro che abbina forza fisica e abilità tecnica, ottimo colpitore di testa, tiro potente e all’occorrenza anche cecchino dal dischetto.

Trattativa ben avviata, assicura Sky Sport, un’operazione prestito con diritto di riscatto fissato intorno ai 30 milioni di euro. Attenzione ai dubbi di Gazzetta dello Sport: due operazioni ai legamenti crociati e numerosi infortuni muscolari: Boniface tutto pare tranne che una soluzione per un Istant Team.