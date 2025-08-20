De Zerbi fa un favore all’Italia | Ci pensa mamma Veronique: Rabiot di nuovo in Serie A

Le conseguenze del maremoto dell’OM si ripercuotono in Serie A. Mamma Veronique riporta Adrien Rabiot in Italia.

Al mercato non ci si annoia mai. È sempre un turbine di voci, trattative e colpi di scena. E mentre le squadre si preparano per l’inizio della nuova stagione, c’è un nome che, ancora una volta, sta facendo discutere.

Non è quello di Lookman, il cui destino è ancora da decifrare nonostante il nigeriano sia tornato a Zingonia, e nemmeno Vlahovic, ancora alla Juventus, chissà per quanto. Il nome gettonatissimo di questo periodo è quello di una vecchia conoscenza del calcio italiano: Adrien Rabiot.

Il centrocampista francese, noto tanto per il suo talento cristallino quanto per il suo carattere a dir poco difficile, è al centro di una vicenda che, in modo del tutto inaspettato, potrebbe trasformarsi in un favore per il calcio italiano, a pochi giorni dall’inizio del campionato di Serie A.

L’avventura stagionale di Rabiot al Marsiglia, sotto la guida del nuovo allenatore Roberto De Zerbi, è iniziata nel peggiore dei modi. La prima giornata di campionato di Ligue 1 è stata un vero disastro per l’OM, non solo sconfitto in terra bretone dal Rennes, ma anche alle prese con l’ira del suo allenatore.

I provvedimenti presi

De Zerbi non ha accettato minimamente la lite scoppiata tra Rabiot e Rowe. Una sfuriata che ha scosso la squadra e spinto la dirigenza a prendere provvedimenti, escludendoli entrambi dagli allenamenti. Entrambi sono stati messi fuori rosa.

Una scelta forte, che ha creato subito un’ondata di polemiche e ha messo in discussione il futuro del giocatore nel club francese. Il Marsiglia si trova ora in una posizione scomoda, con un giocatore di grande valore messo all’angolo e una situazione interna che rischia di destabilizzare l’ambiente.

Un’occasione da prendere al volo

Ed è qui che entra in gioco Véronique Rabiot, un po’ madre un po’ agente del calciatore. Una figura che nel mondo del calcio è ormai conosciuta per la sua forte personalità e per il ruolo centrale che ha sempre avuto nella carriera del figlio. Ebbene Madame Veronique, ha colto la palla al balzo, ribaltando una situazione di svantaggio, in occasione

L’obiettivo è chiaro: riportare Adrien in Serie A. A dirlo, proprio la mamma di Rabiot. Che, come conferma Gazzetta dello Sport, ha chiesto all’OM che Adrien venga ufficialmente messo sulla lista delle cessioni, e che non saranno di certo escluse “le opportunità e i progetti dall’Italia, come da Spagna e Inghilterra”. Ora tocca alle big italiane sfruttare questa occasione da prendere al volo.