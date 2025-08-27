Nico Paz, debutto stagionale da urlo | Ma il Como trema: il rilancio è di quelli che destabilizzano

Il 2-0 alla Lazio nella prima di campionato ha alzato ulteriormente la quotazione di Nico Paz. Ma il Como trema, arrivano un rilancio assurdo.

Assist da Skill di Sky, una prelibatezza per gli amanti del calcio verticale. Una perla su punizione. Senza stare lì a decantare le altre magie, è l’estrema sintesi della prestazione da urlo di Nico Paz nella prima giornata di campionato, dove un Como devastante annichilisce la malcapitata Lazio.

La squadra di Cesc Fabregas dà spettacolo, un primo tempo davvero devastante. Finisce 2-0, e alla fine è un risultato che non rende la manifesta superiorità dei lariani nei confronti di una Lazio dominata dal primo all’ultimo minuto.

Jacobo Ramon impressiona, Da Cunha si conferma, Jesus Rodriguez stupisce, Douvikas mostra a tutti perché ha confinato Alvaro Morata in panchina. A tutto il resto ci pensa lui, un maestoso Nico Paz. Che inizia la partita beccandosi il giallo. In molti tirerebbero il freno. Lui no.

L’argentino salve in cattedra dettando i tempi di un Como super aggressivo, che sorprende più palla agli avversari di quanto non faccia (comunque benissimo) in fase di possesso. Lascia sul posto Nuno Tavares con una deliziosa veronica e manda in porta Douvikas, per lo strameritato vantaggio lariano. S’inventa il 2-0 con una perla su punizione. L’eco delle sue prodezze rimbomba al mercato.

La volontà dell’argentino

Già da settimane il Tottenham ha messo gli occhi su Nico Paz, consapevole che il Real Madrid cedendolo al Como si è mantenuto la possibilità di pareggiare qualsiasi offerta per riprenderselo, con il 50% a suo favore in caso di futura rivendita.

Nico Paz nel post gara dice di star bene a Como, Cesc Fabregas conferma la volontà dell’argentino, ma nel frattempo arriva un rilancio destabilizzante. Che non può non essere preso in considerazione dal Como. Anche dalla proprietà più ricca della Serie A.

E ora che si fa?

Il Tottenham aveva in mente un’offertona da 65 milioni di euro più 10 di bonus, consapevole che il Como sarebbe pronta a rifiutare, anche perché dovrebbe dare la metà dell’incasso al Real Madrid, sempre che i Blancos non pareggino l’offerta. Difficile se non impossibile, visto che i Blancos potrebbero riprenderselo nella stagione prossima con appena 9 milioni di euro, dieci in quella successiva.

Conti alla mano al Como converrebbe cederlo al Tottenham, guadagnerebbe di più, anche perché dopo l’assist è il gol alla Lazio, la sua valutazione è superiore. Anche solo avvicinarsi a quota 100 farebbe vacillare lo stesso Como, che sta trattando con il Real Madrid anche il 50% della parte del cartellino in mano alle Merengues. Gli Spurs non sono molti lontani da quota 100 e avrebbero in mente sicuramente un rilancio, con un’offerta superiore a 75 milioni. A quel punto una riflessione andrebbe fatta.