Atalanta, missione Premier | Scovato il nuovo Retegui per Ivan Juric

Tony D’Amico sfoglia la margherita alla ricerca dell’erede di Mateo Retegui, volato in Arabia Saudita all’Al-Qadisiya. L’Atalanta c’è.

Al timone dell’Atalanta non c’è più Gian Piero Gasperini, l’artefice dei miracoli. Ma l’Atalanta ha deciso di non cambiare la sua predilezione verso una determinata visione calcistica, che continuerà ad essere simile grazie a chi s’avvicina più di tutti al gioco del Gasp: Ivan Juric.

La Dea è un club apposto e senza problemi economici, così sta serenamente attenzionando nuovi profili da offrire all’allenatore croato, per costruire la sua filosofia di gioco. Ovviamente, al netto di Lookman, la priorità assoluta è quello di scovare l’erede di Mateo Retegui.

L’attaccante italo-argentino, arrivato quasi per caso a Bergamo lo scorso anno dopo il brutto infortunio patito da Scamacca, ha saputo conquistare il cuore dei tifosi a suon di gol pesanti e di una dedizione instancabile.

La sua capacità di lottare su ogni pallone, di fare a sportellate con i difensori avversari, e di trasformare in oro ogni occasione, lo ha reso un idolo indiscusso. Retegui non è stato solo un finalizzatore, ma anche il primo difensore, il punto di riferimento per i compagni, l’uomo a cui aggrapparsi nei momenti difficili.

Un vuoto da colmare

La sua assenza per infortunio, in alcune fasi della stagione, ha lasciato un vuoto che si è percepito nettamente, a dimostrazione della sua importanza all’interno degli equilibri della squadra. Ma il calcio, si sa, è in continua evoluzione, e le ambizioni di un club come l’Atalanta non si fermano mai.

Per quanto Retegui sia stato un elemento insostituibile, ora che il Nazionale Azzurro è volato in Arabia Saudita all’Al-Qadisiya, l’Atalanta è a caccia del suo sostituto. Sfogliando la margherita, Tony D’Amico ha individuato il posto da dove proseguire la caccia al nuovo Retegui.

Virata decisa

Il direttore sportivo nerazzurro ha posato lo sguardo sulla Premier League, un campionato dove fisicità e talento si fondono in un mix esplosivo, cercando il profilo giusto per affiancare o, eventualmente, raccogliere la pesante eredità dell’attuale centravanti. Tra i nomi finiti sul taccuino del diesse, due in particolare sembrano aver catturato l’attenzione. Il primo è quello di Rodrigo Muniz, attaccante brasiliano che ha ben figurato con la maglia del Fulham. otato di un fisico imponente e di un ottimo senso del gol, ha dimostrato di sapersi adattare a un campionato fisico e veloce, lasciando intravedere margini di crescita importanti.

L’altro nome caldo è quello di Jean-Philippe Mateta, punta del Crystal Palace. L’attaccante francese, classe ’97, si è affermato come un punto di forza della sua squadra, grazie alla sua potenza fisica e alla sua capacità di proteggere palla e fare reparto da solo. Da qui uscirà il nuovo Retegui.