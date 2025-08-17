“Ha chiesto la cessione” Krstovic rompe con il Lecce | Ecco dove andrà: un big pronta a esultare

Corvino esce allo scoperto, Lecce pronto ad assecondare le esigenze di Nikola Krstovic, attaccante giallorosso che farà felice una big.

Nessun altro caso Lookman. Nikola Krstovic non può essere paragonato al ribelle attaccante nigeriano dell’Atalanta che ha fatto infuriare la proprietà nerazzurra. Ma, pur le cause sono differenti, l’effetto è lo stesso.

Milan Krstovic, il bomber montenegrino che ha fatto sognare la tifoseria nella sua prima annata in Serie A, ha chiesto la cessione, voglioso di provare il grande salto, con un futuro prossimo in una big.

La conferma, inaspettata e deflagrante, arriva direttamente da Pantaleo Corvino, il direttore sportivo del Lecce, che, uscendo allo scoperto, ha dichiarato: “È vero, Krstovic ha chiesto di essere ceduto. Non è stata una richiesta dettata da motivazioni economiche, ma dalla volontà di affrontare una nuova sfida professionale“.

Una rivelazione che ha sì gelato gli animi dei tifosi salentini, legatissimi a un giocatore che ha incarnato la grinta e la fame del Lecce, ma che permetterà al Lecce di rimpinguare le sue casse societarie.

Un goleador per tutti gli allenatori

Krstovic, arrivato quasi in sordina a Via del Mare, si è imposto fin da subito con una determinazione feroce, diventando un punto di riferimento insostituibile per l’attacco di Roberto D’Aversa prima e Luca Gotti poi, Giampaolo compreso.

Le sue reti pesanti, spesso decisive, hanno contribuito in modo determinante alla salvezza del club salentino. Nato a Nikšić, in Montenegro, il 27 luglio 2000, Krstovic è un centravanti di razza, un vero numero nove all’antica. Forte fisicamente, non disdegna il duello aereo e sa farsi rispettare in area di rigore. Le sue caratteristiche principali hanno catalizzato le attenzioni di big italiane e internazionali.

Futuro prossimo

Potenza e capacità di finalizzazione al servizio di squadre che perseguono obiettivi più ambiziosi rispetto a quelli del Lecce. Krstovic è finito da tempo nel mirino della Roma, che già lo voleva prima dell’arrivo di Ferguson, ma che potrebbe prenderlo comunque nel caso in cui Dovbyk dovesse essere ceduto. L’alternativa alla Roma, in Italia, si chiama Atalanta.

Non è da escludere, però, l’ipotesi estera. Tutt’altro. Secondo Gazzetta dello Sport, negli ultimi giorni è diventata calda la pista che porta ai tedeschi del Wolfsburg, che hanno bisogno di aggiungere un centravanti in rosa e hanno messo nel mirino il montenegrino del Lecce. In Inghilterra c’è il Leeds.