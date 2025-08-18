I Friedkin in difesa della Roma | All’attacco ci pensa Massara: ecco l’esterno che vuole Gasperini

La proprietà tranquillizza tutti: si farà muro sui big, oggetto del desiderio di tanti club. All’attacco ci pensa Massara: il profilo per Gasperini.

Hanno preferito pagare una (mini) multa per il Fair Play Finanziario di tre milioni di euro piuttosto che cedere i big. I Friedkin credono ciecamente nella strategia di mercato condivisa da Massara e Gasperini, con il fine dichiarato di ritornare in Champions League.

Così, mentre i club inglesi si fanno avanti con insistenza per i talenti di casa giallorossa, in particolare per Evan Ndicka e Emmanuel Koné, la dirigenza risponde con una linea intransigente: i giocatori considerati incedibili non si toccano. A meno, ovviamente, di proposte indecenti che faranno scattare l’idea di cedere i propri gioiello, considerati tali dall’erede di Claudio Ranieri.

La difesa della Roma parte da qui, dalla volontà di non smantellare un organico che ha dimostrato il proprio valore e che ha ancora ampi margini di crescita. Tuttavia, se la difesa è la priorità dei Friedkin, l’attacco è il campo d’azione del direttore sportivo, Frederic Massara.

Le indicazioni di Gian Piero Gasperini, che dall’inizio pre-season sta ripetendo di volere un esterno offensivo desideroso di rinforzare il reparto d’attacco con un esterno in grado di saltare l’uomo e di creare superiorità numerica, sono chiare.

Il profilo scelto

Dopo un’attenta valutazione, la scelta sembra essere caduta su un profilo che rispecchia perfettamente le caratteristiche richieste dal tecnico: giovane, dinamico e con esperienza in un campionato competitivo come la Premier League.

Gasperini ha espresso la necessità di avere un esterno d’attacco con determinate qualità tecniche e fisiche. L’allenatore ha bisogno di un giocatore che possa garantire dribbling, cross precisi e, all’occorrenza, anche un buon numero di gol. Il nome che circola con insistenza negli uffici di Trigoria è quello di Fabio Silva.

Massara at work

L’attaccante portoghese di proprietà del Wolverhampton con un passato in prestito tra PSV Eindhoven, Anderlecht, Rangers e Las Palmas, arrivato in Inghilterra nel 2020 dal Porto e pagato 40 milioni, piace molto a Gasperini e Massara è al lavoro per strapparlo ai Wolves.

Una scommessa questo giovane talento che si è un po’ perso per strada, ma Massara e Gasperini ritengono che con il giusto ambiente e la fiducia necessaria Fabio Silva possa ritornare ai livelli che lo avevano portato a essere uno dei prospetti più interessanti del panorama europeo. L’operazione, tutt’altro che semplice, potrebbe concretizzarsi con la formula del prestito con diritto di riscatto.