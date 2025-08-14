De Laurentiis dice sì all’intuizione di Manna | Si tratta col Barcelona: tifosi in delirio per il colpo grosso

Il Napoli dimentica Ndoye: il nome nuovo fa venire la pelle d’oca ai tifosi azzurra. Trattativa col Barcellona, il colpo grosso si fa!

C’è vita al mercato oltre Ndoye. Il Napoli dimentica in fretta la delusione per il mancato arrivo dell’ormai ex Bologna, il cui passaggio sembrava ormai imminente prima del suo trasferimento in Premier League al Nottingham Forest.

L’esterno svizzero era un obiettivo sensibile per i partenopei, ma la dirigenza, guidata da un instancabile Aurelio De Laurentiis, non si è lasciata scoraggiare. Anzi, sembra che la perdita di Ndoye abbia ricaricato le ambizioni del presidente degli azzurri, pronto, con l’intuizione di Manna, a regalare ai tifosi un nome da copertina per completare un mercato già di alto livello.

L’estate del Napoli campione d’Italia, d’altronde, è stata finora un successo, con una serie di acquisti mirati a rafforzare ogni reparto della squadra. Tra i pali, è arrivato portiere serbo Vanja Milinkovic-Savic, che ricoprirà il ruolo di vice Meret, un lusso praticamente.

In difesa, il centrale olandese Sam Beukema è pronto a dare il suo contributo. In attacco, l’arrivo dell’esterno Noa Lang e del centravanti Lorenzo Lucca ha rinforzato notevolmente il reparto avanzato. L’unica cessione di rilievo finora è stata quella di Giovanni Simeone al Torino, mentre Giacomo Raspadori è stato blindato e rimane a disposizione dell’allenatore, che lo sta utilizzando in questo pre-season come mezz’ala.

L’eco di un affarone

A quanto pare delusione per Ndoye è un lontano ricordo, perché De Laurentiis sembra intenzionato a fare un regalo clamoroso ai tifosi del Napoli, puntando a un vero e proprio campione per alzare ulteriormente il livello della squadra.

Secondo quanto riportato dal portale sportivo spagnolo Fichajes, il nome caldo è quello di un giovanissimo fenomeno: Pablo Martín Páez Gavira, per amici e nemici sportivo semplicemente Gavi, stella del Barcellona e della nazionale spagnola.

Rumors fortissimi

Le voci degli spagnoli rimbombano al mercato, l’eco si sente benissimo in Italia. Antonio Conte sogna un colpo di spessore assoluto per rinforzare il centrocampo e alzare l’asticella anche in ottica Champions League, dove il Napoli ha tutta l’aria di voler dire la sua.

Manna porterebbe in dote un investimento fuori scala, visto che si starebbe trattando sulla base di 70 milioni di euro, sempre per la stampa spagnola. I rumors sono fortissimi, anche se non sarà affatto semplice, per tanti motivi: oltre l’aspetto economico da tenere in considerazione, bisogna sempre ricordare che Gavi, uno dei simboli della nuova generazione di baby fenomeni azulgrana, legatissimo al club Culé.