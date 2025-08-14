Juventus, ne valeva la pena aspettare | Un jolly giocato: il campione veste bianconero, tifosi in festa

L’immobilismo al mercato in entrata lascia spazio a un grande colpo. La Juventus si gioca il jolly. Il campione veste di bianconero.

La lentezza estiva del mercato della Juventus, che sta tenendo i tifosi bianconeri con il fiato sospeso, potrebbe nascondere un finale travolgente, proprio a poche settimane dall’inizio del campionato di Serie A. Dopo settimane di immobilismo apparente, i bianconeri avrebbero in mente un colpo grosso, già partito, almeno nelle intenzioni.

Finora soltanto due new entry nel gruppo squadra a disposizione di Igor Tudor: è arrivato Jonathan David, attaccante svincolato dal Lille e punto fermo della nazionale canadese, reduce da un’altra stagione da urlo in Francia, ma anche in Champions League.

Il suo acquisto, a parametro zero ma con oneri accessori significativi, è stato accolto con grande entusiasmo e le sue prime dichiarazioni (“Voglio diventare uno dei migliori”) promettono bene. Già a disposizione di Tudor, David ha subito iniziato a lavorare come unica punta, segnale che il suo ruolo al centro dell’attacco bianconero sarà cruciale. Ma da solo non può fare granché.

L’altra operazione è quella con il Porto: non solo il riscatto a titolo definitivo di Francisco Conceicao, ma anche l’acquisto di Joao Mario dai Dragoni, a cui è stato ceduto Alberto Costa. Un’operazione che certamente ha portato alla Juventus un rinforzo da solo. Ma anche questo affare non basta per permettere alla Juventus di ambire a traguardi prestigiosi.

La trappola degli esuberi

Finora sono state le cessioni a farla da padrone: da Mbangula (in Germania con il Werder Brema) a Weah (passato all’Olympique Marsiglia di De Zerbi), passando per la meteora Douglas Luiz e chissà quali altri bianconeri.

La trappola esuberi e un mercato sostenibile che impone prima le cessioni e poi le operazioni in entrata hanno certamente rallentato la corsa bianconera alla nuova stagione, ma anche all’improvviso una trattativa prendere forma.

Da bianconero in bianconero

Secondo Gazzetta dello Sport, la Juventus avrebbe rotto gli indugi per arrivare a Sandro Tonali, che veste già di bianconero al Newcastle. Dalle parole delle scorse settimane, si sarebbe passati ai fatti. Concreti. Come? Con un jolly che Comolli ha intenzione di giocarsi.

Ovviamente la Signora non ha a disposizione 65 milioni di euro per prenderlo. Ma, sempre secondo la Rosea, gli intermediari avrebbero proposto Vlahovic al Newcastle. Proprio al momento giusto. Perché? Perché i Magpies stanno per cedere Isak al Liverpool, vorrebbero Sesko che però è promesso sposo del Manchester United, sognano Darwin Nunez attirato dalle sirene arabe. Rischiano di restare senza un centravanti, ed è qui che entra in gioco Vlahovic. Vlahovic più contropartita economica naturalmente, così si può fare.