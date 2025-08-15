Zaniolo, andata e ritorno | Non resterà al Galatasaray, rieccolo di nuovo in Serie A

Il richiamo dell’Italia è forte e chiaro. Una nuova possibilità per Nicolò Zaniolo: il Galatasaray apre alla sua cessione, rieccolo in Serie A.

Un nome che, da anni, accende il dibattito calcistico in Italia. Un talento purissimo, a tratti abbagliante, ma anche un calciatore la cui carriera è stata costellata da alti e bassi, da infortuni e da aspettative troppo spesso disattese. Stiamo parlando di Nicolò Zaniolo.

È stato costretto andare all’estero dopo la totale rottura con la Roma, che all’epoca dell’esperienza giallorosso gli negò la possibilità di andare al Milan (offerta al ribasso dei rossoneri), costringendolo ad accettare la corte del Galatasaray, perché il suo tempo nella Capitale era finito.

Alti e bassi anche in Turchia, una meteora in Inghilterra con l’Aston Villa, prima del ritorno in Italia nella passata stagione. Una stagione divisa in due, emblematica del momento di un talento che non riesce proprio a tornare a quei livelli in cui aveva ammaliato tutti.

Prima l’esperienza all’Atalanta di Gasperini, un’avventura breve e poco fortunata.

Nonostante l’entusiasmo iniziale, nemmeno la cura della Dea è servita: il trequartista non è riuscito a inserirsi negli schemi di gioco del tecnico di Grugliasco, faticando a trovare continuità e a esprimere il suo potenziale. A gennaio era già tutto finito a Bergamo.

Neanche la seconda è buona

Il passaggio nel mercato invernale alla Fiorentina dell’allora tecnico Palladino non ha cambiato granché il copione. Anche al Franchi le speranze riposte in lui sono state disattese. Zaniolo ha avuto difficoltà a trovare la sua posizione in campo e a incidere sulle partite, dimostrando di non essere ancora al massimo della sua condizione fisica e mentale.

Un minimo comun denominatore, quindi, per le sue due esperienze italiane: la delusione totale, un rendimento al di sotto delle aspettative che ha lasciato l’amaro in bocca a tifosi e addetti ai lavori. Inevitabile il ritorno in Turchia al Galatasaray.

Una nuova opportunità

Ora, però, le cose potrebbero cambiare nuovamente. Il Galatasaray, detentore del cartellino dell’ex Nazionale, sembra pronto a trattare la sua cessione. Dopo aver chiuso l’infinita trattativa con il Napoli per prendere Osimhen, il club turco non si opporrebbe a una sua nuova partenza e, anzi, avrebbe già avviato le prime trattative.

Una delle destinazioni più concrete, in questo momento, sembrerebbe essere il Bologna. Almeno lì è stato proposto per il dopo Ndoye, passato in Inghilterra al Nottingham Forest. Zaniolo potrebbe essere una possibile soluzione. Sarebbe un’occasione per il giocatore di rilanciarsi in un ambiente nuovo, con la possibilità di ritrovare la fiducia e la continuità che sono mancate negli ultimi anni. Magari Vincenzo Italiano si spingerà laddove Gasperini e Palladino non sono riusciti ad arrivare.