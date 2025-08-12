Clamoroso Juric | Toglie un giocatore alla Roma (che non utilizzava) per portarlo all’Atalanta

Ha dell’incredibile l’idea di Juric: toglie un giocatore che non utilizzava ai tempi della Roma per portarlo all’Atalanta.

Le vie del mercato sono infinite. Si dice sempre così. Figuriamoci quando si tratta di un allenatore che in una squadra non prendeva in considerazione un giocatore, ma adesso lo vuole in un’altra. Ma in fondo l’esperienza di Ivan Juric alla Roma è stata tutta un controsenso.

Era il 5 novembre del 2024 quando a Lina Souloukou venne (con il senno di poi) la brillante idea di esonerare Daniele De Rossi, uno dei figli di Roma che aveva talmente convinto i Friedkin tanto da firmare, soltanto qualche settimana prima, un triennale.

Non solo l’ex CEO della Roma fu la principale e unica a non volere De Rossi alla Roma (pochi giorni dopo fu indotta alle dimissione) ma pensò bene di affidare la panchina a Ivan Juric. Nessuno discute la professionalità del croato, ma la filosofia calcistica di Ivan Juric era (ed è) diametralmente opposta a quella che aveva contraddistinto la Roma fino a quel momento.

Un credo per certi versi inversamente proporzionale alla costruzione del gruppo-squadra giallorosso. Juric è un tecnico preparato, un sergente di ferro, che fa del pressing forsennato e del sacrificio fisico i suoi dogmi. Tuttavia, la sua filosofia si è scontrata violentemente con le caratteristiche tecniche della rosa giallorossa, un gruppo costruito per un calcio più tecnico e ragionato.

I risultati parlano chiaro

La conferma di questa decisione controproducente arriva dal campo, giudice supremo che mette da sempre verdetti inappellabili: 12 partite, 3 vittorie, 2 pareggi e ben 7 sconfitte, ma soprattutto a tre punti dalla zona retrocessione.

Ovviamente senza più Lina Souloukou, Juric venne sollevato dall’incarico a meno di due mesi dal suo arrivo, favorendo il benedetto ritorno di Claudio Ranieri, il salvatore della patria. Proprio mentre Juric retrocedeva con largo anticipo in Premier col Southampton.

Ritorno al futuro

Con una mossa sorprendente per certi versi, Juric è tornato in Serie A per allenare l’Atalanta nell’era post Gian Piero Gasperini, ma la sorpresa più grande e che ora vuole un giallorosso che lui stesso faceva giocare con il contagocce.

La Dea starebbe attenzionando Mario Hermoso, tornato alla Roma dopo l’esperienza (negativa) al Bayer Leverkusen, anche se ha iniziato con il piglio giusto il pre-season con Gian Piero Gasperini. Tant’è. L’ex Atletico Madrid piace a Ivan Juric, ma se la dirigenza nerazzurra storce il naso a quell’ingaggio da 3 milioni netti a stagione che rappresenta un ostacolo per i bergamaschi, ma se Hermoso dovesse ritoccare (al ribasso) il suo ingaggio, la trattativa potrebbe entrare nel vivo.