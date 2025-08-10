Manna sblocca il mercato del Napoli | Ndoye è passato: il futuro sarà con questo azzurro

Superata l’impasse per la fumata nera relativa a Ndoye, il Napoli è pronto a ripartire per puntellare la squadra di Antonio Conte.

A nessuno interessano i risultati deludenti del Napoli contro squadre di categoria (molto) inferiore. C’è più apprensione per la ricerca di quell’esterno che manca alla squadra di Antonio Conte, una sorta di erede di Kvara. Poteva essere Ndoye, un chiodo fisso dell’allenatore salentino, ma i gli oltre 40 milioni di euro del Nottingham Forest, e un ingaggio fuori portata per la Serie A, hanno fatto tutta la differenza di questo mondo.

Così, mandato giù l’amaro calice della delusione, il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, si è rimesso a caccia con grande determinazione, dimostrando di non farsi scoraggiare dai primi ostacoli.

La mancata acquisizione di Ndoye ha permesso al direttore sportivo dei campioni d’Italia di riorganizzare la strategia. L’idea è quella di trovare un’alternativa all’altezza per la fascia sinistra, che possa garantire non solo qualità ma anche un futuro altamente competitivo per gli azzurri.

L’obiettivo resta quello di completare una rosa che sia ancora più forte e competitiva di quella che ha conquistato lo scudetto contro ogni pronostico, ma un occhio di riguardo alla competitività anche in Champions League.

Passi in avanti

E così, mentre Ndoye si prepara a una nuova avventura in Inghilterra con i Forest, il Napoli ha già trovato il suo nuovo bersaglio. Il nome che sta circolando con insistenza ed è quello di Juanlu Sánchez, promettente esterno offensivo classe 2003 del Siviglia.

Lo spagnolo, già seguito da tempo dal Napoli, ha attirato anche l’attenzione del Wolverhampton, così onde evitare un altro caso Ndoye, Giovanni Manna ha riallacciato contatti con gli andalusi per rimettersi in pole. Da qui la sgasata.

L’indizio giusto

Secondo SportMediaset i contatti tra il direttore sportivo Manna e il Siviglia erano già a buon punto ma si sono registrati passi in avanti significativi per concludere l’affare. L’arrivo di Juanlu non solo colmerebbe il vuoto lasciato dalla mancata trattativa per Ndoye, ma rappresenterebbe anche un investimento lungimirante su un giovane talento dal grande potenziale.

I tifosi del Napoli, dopo l’iniziale delusione, possono dunque tornare a sognare. Il futuro, con Juanlu in squadra, si preannuncia ancora più azzurro. La dimostrazione che il Siviglia è disposto a trattare è l’abbassamento della cifra per acquistare Juanlu, poco più di 15 milioni di euro, ma anche l’assenza nell’ultimo test match contro l’Olympique Marsiglia: un indizio che potrebbe non essere un piccolo particolare.