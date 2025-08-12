Bussano alla Roma, Massara apre la porta | Gasp si toglie un peso: Dovbyk può preparare le valigie

Arriva l’offerta che sedere la Roma al tavolo delle trattative. Per Gasperini Dovbyk si sta rivelando un peso: può partire senza problemi.

Le sconfitte del pre-season non fanno classifica, ma come la Roma ha alzato l’asticella per capire a che livello siamo sotto l’egida Gasperini, è arrivata una battuta d’arresto che va ben il 4-0 patito dall’Aston Villa.

OK la squadra di Emery è più avanti nella preparazione, OK alla Roma mancavano Ndicka, Dybala e Ferguson, ma è la prestazione offerta dai giallorossi ad aprire delle discussioni che potrebbero essere risolte al mercato.

La difesa balla, troppo. Una fragilità che a poche settimane dall’inizio del campionato, suona come un campanello d’allarme. A preoccupare, quindi far riflettere, Gian Piero Gasperini, è quell’inconsistenza in fase offensiva che cozza con la visione del suo nuovo allenatore, fautore di un calcio votato all’attacco.

Certamente riduttivo incolpare Artem Dovbyk, per il quale comunque si moltiplicano le voci di mercato dopo le critiche di Gasperini. Ed è qui che i dubbi aumentano: l’ex attaccante del Girona sta facendo davvero poco per smentire il tecnico. Quasi un corpo avulso che non riesce a difendere un pallone per far salire la squadra.

Effetto contrario

“È stato pagato una bella cifra perché aveva fatto molto bene in Spagna e tutto sommato ha fatto i suoi gol anche al primo anno in Italia. È un centravanti di valore, siamo qui per migliorare le sue lacune”. Le frasi di Gasperini su Dovbyk, oltre che aver fatto l’effetto contrario sull’ucraino ripensando alla sua prestazione con l’Aston Villa, insinuano i dubbi.

“Lacune di che tipo? Beh, le vedete anche voi, sul piano tecnico, ma anche sugli smarcamenti e sui movimenti ha puntualizzato sempre l’allenatore della Roma – alla fine sono quelli che determinano la capacità di entrare nel gioco, oppure di essere troppo in anticipo o troppo in ritardo, funziona come nella musica: o sei stonato o hai il tempo giusto”.

Si tratta

La scintilla tra Gasperini e Dovbyk non è affatto scoccata, potrebbe non accadere mai. Perché? Semplicemente perché stanno arrivando delle offerte che la Roma ha intenzione di prendere in considerazione, che non vuol dire cessione certa, ma già sedersi al tavolo delle trattative, vuol dire che Dovbyk può pensare di preparare le valigie.

Secondo il quotidiano madrileno AS, il Villarreal avrebbe chiesto informazioni sul centravanti ucraino, sondando il terreno per un prestito di Dovbyk. La Roma è disposta a cedere l’ucraino ma non accetta altre formule: Dovbyk può andare via ma davanti a un’offerta congrua, non meno di 25 milioni di euro.