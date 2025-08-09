Inter, era ora! Finalmente la trattativa s’è sbloccata | Marotta deposita il contratto: gioia tra i tifosi

Una lunga trattativa viene finalmente sbloccata, limati tutti i dettagli. L’Inter deposita il contratto per la gioia dei tifosi nerazzurri.

Un pò per la guida tecnica, chissà realmente quanto lo sa solo il management dell’Inter, un pò per la nuova strada solcata da Oaktree, l’aria di cambiamento si respira forte in casa Inter, e non è solo una questione di calciomercato.

La fine dell’esperienza di Simone Inzaghi all’Inter, che in pochi si aspettavano a maggio, ha inevitabilmente portato l’Inter a scegliere un profilo giovane, con una diversa visione calcistica rispetto al suo predecessore: Cristian Chivu, uno degli eroi del Triplete nerazzurro, che conosce l’ambiente anche per aver lavorato (e bene) nel settore giovanile della Beneamata.

Un netto cambio di rotta. Una scelta coraggiosa, che punta a dare un’identità forte e a valorizzare i talenti in casa, piuttosto che affidarsi a profili già affermati. Il cambio in panchina, però, non è che la punta dell’iceberg di una rivoluzione più profonda, dettata dalla proprietà nerazzurra.

Se negli anni scorsi la strategia era stata quella di inseguire i parametri zero, spesso con contratti onerosi e calciatori a fine carriera, la nuova linea di mercato è chiara: si punta su acquisti di prospettiva. L’obiettivo è costruire una rosa giovane, talentuosa e sostenibile nel tempo, con l’intenzione di creare plusvalenze e gettare le basi per un futuro solido, lontano dagli eccessi del passato.

Dal presente al futuro

Addio, quindi, alle corse sfrenate e ai colpi a effetto: l’Inter del futuro sarà un’Inter che pianifica, investe sui giovani e costruisce con pazienza. Sì, ma nel presente come evidenziato dagli arrivi di Sucic e di Bonny, ma anche del ritorno (per restare) di Pio Esposito.

E proprio in linea con questa filosofia, arriva la prima, importante, ufficialità. Dopo una lunga e complessa trattativa, che ha richiesto più giorni del previsto, l’Inter è riuscita a chiudere l’affare, depositando il contratto.

Un’operazione curata nei minimi dettagli

Mattia Marello è un giocatore dell’Inter, almeno fino al prossimo giugno. Il giovane talento arriva a titolo temporaneo dall’Udinese e rappresenta l’estremizzazione del concetto made in Oaktree. Una sorta di nuova era nerazzurra.

Un’operazione, curata nei minimi dettagli da Beppe Marotta, che sblocca un affare che sembrava essersi arenato e che testimonia la volontà della società di puntare su profili giovani e con ampi margini di crescita. L’esterno sinistro, classe 2008, per il momento giocherà nella formazione Under 23 dell’Inter. Ma, conoscendo Chivu, nessuno si stupisca se verrà messo a disposizione anche per la Prima Squadra.