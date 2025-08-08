A Chivu non interessa proprio | Inter, operazione necessaria: un nerazzurro vestirà di bianconero

Si muove il mercato in uscita dell’Inter. Il via libera lo dà Cristian Chivu, Marotta ne prende atto: un nerazzurro vestirà di bianconero.

Nel nuovo millennio passare da un nemico sportivo all’altro non è più l’eccezione che fa infuriare i tifosi, se non una regola, una questione di opportunità. In questo contesto passare dal nerazzurro al bianconero, può essere meno “strano” del previsto.

Dopo settimane di attesa, tutti fissi ad ascoltare la telenovela Lookman che ha tenuto in scacco le strategie di mercato, l’Inter sembra finalmente aver sbloccato la situazione. L’immobilismo, che ha ritardato operazioni chiave per il ringiovanimento della rosa di Chivu, come pensare ad arrivare agli obiettivi sensibili Leoni o De Winter, sta lasciando spazio a movimenti concreti.

E la notizia più importante, per tanti motivi, è che appunto un nerazzurro è pronto a vestire la maglia bianconera. Per molti tifosi e addetti ai lavori, l’inerzia iniziale del mercato interista era diventata un motivo di preoccupazione.

L’affare Lookman, con le sue lunghe trattative e i continui tira e molla, ha evidentemente monopolizzato l’attenzione della dirigenza, impedendo di finalizzare altre trattative già impostate. Ora, con l’epilogo relativo a Lookman, l’Inter ha iniziato a muoversi con decisione, e la prima pedina a cadere non è certo indifferente.

In nome del mercato sostenibile

La necessità di sfoltire la rosa e di generare un tesoretto per i prossimi colpi in entrata ha portato a una decisione importante, che vedrà un giocatore attualmente in forza all’Inter cambiare casacca per indossare il bianconero.

L’operazione, definita “necessaria” dalla dirigenza, è un segnale chiaro delle intenzioni del club di operare una profonda ristrutturazione dell’organico, abbassando sì la media del gruppo squadra dell’Inter, senza però allontanarsi dagli obiettivi ambizioni del club meneghino, in nome del mercato sostenibile.

Una destinazione più che plausibile

Mehdi Taremi non è riuscito a convincere Simone Inzaghi, ma nemmeno Cristian Chivu, a quanto pare. Nonostante le sue indubbie qualità, il tecnico avrebbe optato per altre soluzioni, rendendo Taremi un esubero di lusso. Quindi un giocatore da piazzare.

L’iraniano è d’accordo, ma ha espresso una chiara preferenza per il proprio futuro: nessuna destinazione esotica. Ha declinato offerte provenienti dall’Arabia Saudita e da altri campionati meno competitivi, manifestando il desiderio di rimanere in Europa. E, a quanto pare, la sua volontà sarà esaudita, con una destinazione inaspettata ma prestigiosa. Taremi può finire ai bianconeri del Besiktas, a caccia dell’erede di Immobile, non solo l’occasione di rimanere in un campionato europeo di alto livello, ma anche un ruolo potenziale di rilievo.