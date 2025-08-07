Ausilio cambia il mercato dell’Inter | Doppio acquisto nerazzurro per Cristian Chivu

Il mercato dell’Inter non è Lookman-dipendente. Ausilio ne è la riprova: due nuovi nerazzurri per Cristian Chivu.

Sarebbe un grande errore per tifosi e contender fossilizzare il mercato dell’Inter solo ed esclusivamente su Ademola Lookman. L’era post Simone Inzaghi è molto altro: l’estate nerazzurra non deve e non può ridursi a un’unica, estenuante telenovela di mercato.

Sebbene il nome di Ademola Lookman abbia animato le fantasie dei tifosi e le pagine dei giornali, l’Inter di Cristian Chivu ha un disegno ben più ampio e ambizioso, che va oltre il singolo attaccante dell’Atalanta, necessario per il tanto chiacchierato cambio di sistema, con il passaggio alle tre punte.

Fossilizzarsi sulla trattativa per il nigeriano sarebbe un errore strategico che non devono commettere né gli stessi tifosi della Beneamata né i contender o a chi pensa a un’Inter non più competitiva su tutti i fronti. Il mercato nerazzurro, infatti, è orientato a fornire a Chivu gli strumenti per plasmare la sua squadra ideale, con profili in grado di adattarsi a diverse soluzioni e di garantire la flessibilità necessaria per affrontare le sfide della prossima stagione.

Il focus è sulla costruzione di un gruppo coeso e funzionale al progetto tattico, piuttosto che sull’acquisto del “nome” a tutti i costi. Questo non significa sminuire le qualità di Ademola Lookman, ma riconoscere che l’Inter ha alternative e altre priorità per raggiungere i suoi obiettivi.

Marotta gioca a nascondino

Beppe Marotta sa il fatto suo, ma il presidente dell’Inter ha giocato a nascondino parlando del mercato nerazzurro nell’ultima sua uscita pubblico. Così, mentre l’attenzione mediatica si concentra sul rinnovato attacco nerazzurro, il direttore sportivo Piero Ausilio continua a lavorare nell’ombra su diverse trattative che potrebbero rivelarsi fondamentali per il futuro della rosa.

Tra queste, due nomi in particolare sembrano essere ancora ben saldi sui taccuini nerazzurri. Un doppio acquisto che potrebbe ulteriormente aumentare la forza dell’Inter di Chivu, abbassando al tempo stesso l’età media del gruppo squadra, ciò che vuole assolutamente Oaktree.

Gli attenzionati

Nonostante le parole di Marotta, Leoni continua ad essere un profilo che l’Inter segue con grande interesse. La sua crescita esponenziale e le sue doti tecniche lo rendono un potenziale investimento per il reparto arretrato, in ottica presente e futura.

Allo stesso modo, anche Koni de Winter, dinamico difensore belga scuola Juventus e attualmente al Genoa, continua ad essere un obiettivo concreto. Il suo profilo, caratterizzato da duttilità e una buona esperienza nonostante la giovane età, si sposa bene con l’idea di calcio di Chivu. Ma qui entra il mercato sostenibile: serve una cessione, focalizzata stavolta dal futuro di Yann Bisseck.