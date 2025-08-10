Inter scatenata | Chivu dice sì: un ex Serie A torna in Italia per vestire di nerazzurro

Lautaro Martine e Cristian Chivu, capitano e allenatore dell'Inter - Instagram - interdipendenza.net

Il mercato in entrata dell’Inter non è terminato. Chivu dice sì, così un ex Serie A è pronto a tornare in Italia per vestire di nerazzurro.

Operazione riscatto. Troppo assurda la stagione nella quale l’Inter poteva vincere tutto e non ha conquistato nulla. Passato, presente e futuro vedono una Beneamata fortemente vogliosa di rilanciare il proprio progetto. Ambizioso, naturalmente.

L’estate dell’Inter si sta rivelando più elettrizzante di quanto si potesse immaginare. Nonostante le voci e le sirene di mercato, la dirigenza nerazzurra ha compiuto un capolavoro, riuscendo a mantenere tutti i suoi pezzi pregiati.

Un risultato tutt’altro che scontato, se si pensa al corteggiamento serrato per Hakan Çalhanoğlu, che a un certo punto sembrava a un passo dall’addio. E invece, la squadra della Seconda Stella è rimasta compatta, pronta a risalire sul tetto d’Italia, e restare competitiva anche in Europa. Ma il mercato nerazzurro non è solo fatto di conferme.

Ma le sorprese non finiscono qui. Quando tutti pensavano ai soliti nomi, ecco spuntare un nome che infiamma l’ambiente e divide l’opinione pubblica. Una suggestione, per ora, ma di quelle che fanno sognare. Un giocatore che ha già lasciato il segno in Serie A e che, nonostante sia un ex rivale, potrebbe rappresentare un innesto di qualità assoluta.

Oltre i soliti nomi

Non ci sono soltanto i soliti noti, da Lookman a Leoni, passando a Koni de Winter, in prima pagina. Ecco spuntare una nuova pista, un’idea che ha già fatto sognare i tifosi più attenti. Dejan Kulusevski, proprio lui, eclettico centrocampista, ex Parma e Juventus.

L’esterno offensivo svedese, attualmente al Tottenham Hotspurs, secondo le ultime indiscrezioni sarebbe finito sul taccuino dei dirigenti nerazzurri come possibile colpo di fine mercato. Una sorta di ciliegina sulla torta.

Un giocatore dinamico

Un’operazione difficile, sia per ingaggio sia perché sia deve parlare pur sempre con gli inglesi, che vanno ad altre cifre rispetto a quelle della Serie A, ma non impossibile. Se andasse in porto farebbe scatenare l’entusiasmo dei tifosi e renderebbe l’Inter di nuovo una delle squadre più attrezzate del campionato. Perché?

Perché Kulusevski è un giocatore dinamico, partito dalla difesa prima di esplodere come esterno destro in un tridente d’attacco. È mancino, ha buona accelerazione che sfrutta appieno in campo aperto; bravo nel verticalizzare il gioco, proprio ciò che Cristian Chivu sta cercando di inculcare al rinnovato gruppo squadra nerazzurro. Rinnovato ma non (ancora) troppo.