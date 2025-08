I dubbi di Gasperini esplodono all’improvviso | Roma, gli indizi di mercato sono chiari per il giallorosso

Gasperini non è più convinto delle sue certezze. Vuole altri rinforzi e per il giallorosso gli indizi di mercato sono abbastanza chiari.

Ha trasformato l’Atalanta da una provinciale a realtà apprezzata in ambito europeo, nove stagioni indimenticabili. Ma Gian Piero Gasperini non è soltanto uno degli allenatori più influenti degli ultimi anni, ma anche uno dei più divisivi del calcio italiano contemporaneo.

Un visionario che ha rivoluzionato il modo di intendere il gioco, portando una nuova filosofia basata su intensità, pressing e un calcio offensivo che ha incantato l’Europa. Eppure, dietro il genio tattico si cela un carattere spigoloso, che lo rende tanto amato da chi ne coglie la profondità, quanto inviso a molti, tra giocatori e tifosi.

Con la Dea, Gasperini ha raggiunto vette impensabili, lottando non solo per lo scudetto, ma addirittura per la Champions League (spingendosi a un passo dalle semi nel 2020), conquistando comunque un’Europa League.

La sua capacità di valorizzare i giovani, di plasmare giocatori sconosciuti in stelle del campionato, è un marchio di fabbrica inconfondibile. Ma il Gasperini uomo è spesso un’altra storia. La sua ferrea disciplina, le sue esigenze tattiche estreme e una comunicazione a volte diretta, fin quasi brusca, hanno creato non pochi attriti all’interno degli spogliatoi. È stato così per l’Atalanta, potrebbe essere lo stesso alla Roma.

Non basta nemmeno così

Ha già mostrato il suo carattere, uscendo fuori allo scoperto e sottolineando il ritardo della Roma al mercato. E anche quando sono arrivate le ufficialità (da El Aynauoi a Ferguson, passando per Wesley, Vazquez e Ghilardi), non è cambiato il suo claim: servono altri rinforzi.

E proprio in questo scenario di luci e ombre, emerge un’indiscrezione che scuote il mercato della Roma. Sì perché l’arrivo di Ferguson ha fatto esplodere dei dubbi su Artem Dovbyk, in un primo tempo blindato dallo stesso Gasperini. E ora chissà.

Movimenti indicatori

L’attaccante ucraino, arrivato con grandi aspettative e considerato “incedibile” fino a poche settimane fa, potrebbe clamorosamente lasciare Trigoria. Lo si intuisce da alcuni indizi di mercato, che starebbero portando Massara a muoversi anche alla ricerca di un centravanti da affiancare a Ferguson.

La Roma, infatti, avrebbe riallacciato i contati con il Lecce per Nikola Krstovic, proprio mentre dall’Inghilterra rimbalza la voce di un ritorno di fiamma dei Leeds per l’ex attaccante del Girona. La forte sensazione è che se arriveranno quei 25-30 milioni di euro da parte degli Whites, Dovbyk verrebbe messo in forte discussione dalla dirigenza della Roma, anche perché non ha iniziato il pre-season come Gasperini si aspettava. Gli indizi, insomma, ci sono tutti. Mancano però le prove.