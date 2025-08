Napoli, rabbia Conte | Gli scippano un giocatore. E gli vengono a prendere un azzurro

Moment tutt’altro che magic per il Napoli, alle prese con l’esterno da prendere. Gli scippano un giocatore e gliene vengono a prendere un altro.

Era andato tutto liscio, fin troppo verrebbe da dire. La festa per uno scudetto a cui pochi credevano, il dietrofront di Antonio Conte e la permanenza dell’allenatore salentino, anche questo contro pronostico. E poi il colpo sparato subito di Kevin De Bruyne. Non solo.

A stretto giro di posta il Napoli campione d’Italia aveva centrato tutti i suoi obiettivi di mercato. Meret ok con un vice di tutto rispetto, Milinkovic Savic. In difesa Conte, preoccupato anche un po’ dai continui infortuni di Buongiorno, voleva un altro difensore roccioso, et voilà: Sam Beukema è stato preso.

A centrocampo sono rimasti sia Lobotka sia soprattutto Anguissa. Trattativa tutto sommato veloce per Noa Lang, eclettico esterno attenzionato da tempo al PSV Eindhoven. E che dire del vice Lukaku, per il quale il Napoli ha battuto un’agguerrita concorrenza.

Lo volevano in tanti Lorenzo Lucca, alla fine l’ha preso proprio il Napoli che ora ha una signora alternativa a Romelu Lukaku, sempre che Conte non li provi entrambi insieme: soluzione aggressive, si capirà qualcosa durante il pre-season.

Tutto secondo copione. O quasi

Conte ha potuto lavorare sin dal principio con il suo gruppo in quanto il mercato si è sviluppato secondo copione, fin quando non è arrivata una brutta sorpresa. Il Bologna non è riuscita a tenere Dan Ndoye. Ma l’esterno svizzero tanto voluto da Conte non è rimasto nemmeno in Italia.

Un vero e proprio “scippo”, sportivamente parlando, ufficializzato dal Nottingham Forest. Che ha strappato Ndoye alla Serie A con un’operazione da 40 milioni di euro più 5 di bonus, con il Bologna che intascherà il 10% sull’eventuale futura rivendita. Quinquennale da urlo che nessuno in Italia si sarebbe potuto permettere.

Stop and go?

Perso Ndoye, a Napoli è ripartita la caccia all’esterno offensivo che Antonio Conte brama. Non sarà per niente facile, anche se tanti nomi girano dalle parti di Castel Volturno. Ma proprio da quelle parti rischieranno di non avere più un campione d’Italia.

Già, Giacomo Raspadori, proprio adesso che sta trovando il feeling con Conte che lo vede mezz’ala, è finito nel mirino dell’Atletico Madrid, deciso a prendere l’ex Sassuolo nonostante l’allenatore del Napoli vuole che resti a disposizione. Secondo Sky i Colchoneros potrebbero arrivare a offrire fino a 25 milioni di euro. Se poi il Napoli dovesse rifiutare, o l’Atletico Madrid rilanciare… lo scopriremo solo vivendo.