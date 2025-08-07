Si prende il 9 della Juventus e lo mostra a tutti | Tudor lo porta in tournee in Germania

Igor Tudor sorprende con le sue scelte. Intanto ecco chi si prende la 9 della Juventus e la fa vedere a tutti quanti.

Aspettando good news di mercato, Igor Tudor guarda il bicchiere mezzo pieno di questa prima parte di pre-season. All’allenatore della Juventus non interessava certo il risultato dell’ultima amichevole contro la Reggiana, cercava altro.

“Fisicamente qualcuno è un pò più avanti e qualcuno è un pò più indietro – ha detto il tecnico bianconero – sono contento per il ritorno di Bremer, sicuramente ci vorrà un pò di tempo e gli servirà giocare delle partite per tornare ai suoi livelli. Ma sono soddisfatto di questi primi giorni di allenamento”.

Il lavoro in campo soddisfa l’allenatore di una Juventus che a oggi è un cantiere aperto: ha preso sì Jonathan David, avrà riscattato pure Chico Conceicao dal Porto, con cui ha scambiato Alberto Costa con Joao Mario, al netto di contropartite tecniche. Ma non può bastare, per tanti motivi.

In primis le note dolente, quelle uscite che la Juventus non riesce a monetizzare: Douglas Luiz per esempio sembra destinato a tornare in Premier, ma la trattativa con l’ambizioso Nottingham (che ha preso Ndoye dal Bologna e sta attenzionando Musah del Milan) deve ancora decollare.

Se non si vende non si compra

E poi c’è il caso Weah, da settimane si parla dell’Olympique Marsiglia, ma vuoi per un motivo, vuoi per un altro, non si vede ancora la fumata bianca. Idem per Nico Gonzalez, che non rientra nei piani tecnici della Juventus: tanti rumors, pochi fatti concreti.

Il mercato in uscita è di fondamentale importanza per la Juventus, altrimenti non può comprare quei rinforzi che servono un pò in tutti i reparti, visto che Rugani e Tiago Djalò sono ancora in rosa e Tudor è pronto a trovar loro posto, in mancanza di alternative. E poi c’è lui. Il nodo cruciale della campagna acquisti della Juventus.

Messaggi subliminali

Dusan Vlahovic continua a mandare frecciatine sui social alla Signora, mentre radiomercato ripete il suo nome in ottica Milan. L’attaccante serbo, tornato al gol nell’ultima amichevole pareggiata 2-2 dalla Juventus contro la Reggiana, continua a scrivere il numero 9 sui social, perfino in numero romano, per ricordare a tutti che quello è il suo numero. Messaggi subliminali? Chissà.

Per il momento Igor Tudor ha portato tutto il gruppo squadra nella tournee in Germania ad Herzogenaurach, nel quartiere generale teutonico di dell’Adidas. Ci sono Vlahovic, ma anche Tiago Djalò, Arthur, Douglas Luiz e Weah, tutti gli esuberi. Il resto lo scopriremo solo vivendo.