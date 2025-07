“Ho bisogno di pensare a me stesso” Guardiola choc | Manchester City destabilizzato. E ora che si fa?

Le frasi inaspettate di Pep Guardiola destabilizzano il Manchester City, preso completamente in contropiede dal manager catalano.

Un’ombra inaspettata si allunga sull’Etihad Stadium proprio nel mese della partenza di una nuova stagione. Che tra l’altro per il Manchester City deve essere quella del riscatto, dopo la peggior annata da quando Pep Guardiola è diventato il manager dei Citizens.

I crescenti “mal di pancia” di Pep Guardiola fanno riflettere. Il futuro del tecnico catalano al Manchester City è sempre più avvolto nell’incertezza, e con esso, il destino di una delle squadre più dominanti degli ultimi anni.

La situazione ricorda da vicino quella di Jurgen Klopp al Liverpool, un altro manager di successo che ha recentemente scelto di anteporre il proprio benessere personale e familiare alle pressioni del calcio d’élite, lasciando Liverpool all’improvviso dopo un ciclo leggendario.

Guardiola è alla guida dei Citizens dal 2016 e ha trasformato il club in una macchina da trofei, conquistando numerosi campionati, coppe nazionali e, finalmente, la tanto agognata Champions League. Tuttavia, dietro l’immagine di un tecnico instancabile e vincente, si celano le fatiche di anni trascorsi ai massimi livelli, con un’intensità e una dedizione che pochi altri possono eguagliare.

La fine del matrimonio

Già il rinnovo di contratto con i Citizens è stato faticosissimo, proprio mentre il Pep si separava dalla moglie, Cristina Serra, desiderosa di tornare a Barcelona anche per gestire la sua azienda di moda. Alla fine Guardiola ha preferito restare a Manchester, con conseguenze che tutti sanno.

Il prolungamento di contratto, comunque, la voglia di riscatto e di riportare il Manchester City lassù, sia in Premier sia in Champions League, non cancellano quel dubbio amletico di un Pep Guardiola stanco di allenare. Un problema non di poco conto per i Citizens, sicuramente destabilizzati e non felici di apprendere il sentiment del proprio manager.

Le frasi choc

Come Klopp, che ha shockato il mondo del calcio annunciando l’addio al Liverpool per esaurimento e la necessità di una pausa, anche Guardiola sembra riflettere sul prezzo personale del successo. Le sue frasi choc vanno proprio in questo senso.

“Dopo questa tappa al Manchester City ho bisogno di concentrarmi su me stesso”. Così Pep Guardiola s’è ripreso tutte le copertine dei tabloid inglesi, per la sua intervista rilasciata qualche giorno fa a GQ Spagna. “Dopo questa tappa col Manchester City mi fermerò – rimarca – è già deciso, più che deciso”. Una frase che s’incastra con le voci di una possibile riappacificazione con la moglie, con i tentativi che da mesi la coppia sta facendo per riappianare tutti i loro mali. Una frase che, oggi più che mai, risuona con il peso di un possibile, prossimo, addio.