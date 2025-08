Il Nottingham c’ha preso gusto | Dopo Ndoye, i Forrest continuano lo shopping in Serie A: colpo a sorpresa

Dopo aver sorpreso sia Bologna sia il Napoli, il Nottingham Forest continua la sua campagna di rafforzamento, pescando in Serie A.

Lo scorso anno, da matricola, per poco non si prendeva un posto Champions League. A quanto pare l’ambizioso assalto potrebbe essere portato a termine nella stagione entrante. Il Nottingham Forest ha le idee molto chiare sul mercato estivo.

Dopo aver sorpreso in Premier League, i Forrest sembrano aver preso gusto a fare la voce grossa sul mercato, puntando forte sulla Serie A come bacino privilegiato per i propri rinforzi. E il primo colpo, quello che ha fatto drizzare le antenne a molti, risponde al nome di Dan Ndoye.

Al di là dell’acquisto, gli inglesi sono stati capaci di superare sia le resistenze di un Bologna che ha sparato alto pensando di mettere in fuga tutti i contender per lo svizzero, sia la voglia di Antonio Conte di portarlo a Napoli.

La determinazione, ma soprattutto il potere d’acquisto e anche il desiderio dell’esterno svizzero di provare l’esperienza nel campionato più blasonato e competitivo al mondo, alla fine hanno avuto, un brutto colpo per la nostra Serie A, sotto tutti i punti di vista.

L’eco di un passato glorioso

L’aggressività sul mercato del Nottingham Forest non è casuale, ma rispecchia un’ambizione ben più profonda: quella di riportare il club ai fasti di un tempo, quando la leggendaria squadra di Brian Clough dominava l’Europa. Un’era d’oro che vide il Nottingham vincere due Coppe dei Campioni consecutive, prima di sparire nell’anonimato nel nuovo secolo.

L’attuale proprietà e la dirigenza sembrano voler attingere a quella mentalità vincente, investendo in modo significativo per costruire una rosa competitiva e non più destinata a lottare solo per la salvezza. L’acquisto di Ndoye è un segnale forte in questa direzione. Non l’unico in Serie A.

Di shopping in shopping

L’idea del Nottingham è quella di attingere dalla Serie A per risalire gradualmente le gerarchie del calcio inglese ed europeo. Così l’attenzione è rivolta verso Yunus Musah del Milan. Il centrocampista americano, arrivato in rossonero la scorsa estate, ha mostrato sprazzi di una dinamicità che lo ha portato a essere utilizzato in più ruoli, sia con Paulo Fonseca in panchina sia sotto l’egida di Sergio Conceicao.

Ma il suo talento non è riuscito a imporsi con continuità al Milan. L’arrivo di Allegri e la rivoluzione a centrocampo dove sono arrivati Modric e Ricci, dove potrebbe essere inserito Jashari ma anche Loftus Cheek, una meteora il rossonero nella passata stagione, sembrano aver scritto la parola fine sull’esperienza milanese del newyorkese con cittadinanza inglese. Secondo Sky l’offerta del Nottigham è imminente, ovviamente il Milan non aspetta altro che intascare soldi.