Svolta Vlahovic | Ecco l’offerta che aspettava il serbo. Lascia la Juve per rinascere

Nuovi sviluppi nel caso Vlahovic. Si muovono per l’attaccante serbo: lascerà la Juventus per rinascere immediatamente.

Soldi a parte, così non ha senso continuare. La carriera di Dusan Vlahovic alla Juventus è giunta a un bivio cruciale. A un punto di non ritorno. Quello che era arrivato a Torino come il centravanti del futuro, un investimento da top player destinato a guidare l’attacco bianconero per anni, si trova ora in una parabola discendente che lo ha relegato a panchinaro di lusso.

Una situazione inattesa per il talentuoso serbo, già fuori da piani tecnici di Thiago Motta e Tudor, con quel macigno grande 12 milioni di euro (fino al 2026) che rappresenta il suo ingaggio monstre, troppi per le casse della Juventus anche se fosse un titolare inamovibile, figuriamoci nella situazione venuta a crearsi. Eppure non dovevano andare così le cose. La Juventus aveva scommesso 80 milioni di euro sul serbo, tanti soldi spesi per strapparlo alla Fiorentino. L’inizio faceva ben sperare i tifosi bianconeri, ma la sua incisività sotto porta è andata progressivamente affievolendosi. Nemmeno il cambio in panchina è riuscito a invertire la rotta.

Sia sotto la guida tattica di Thiago Motta, sia più recentemente con l’arrivo di Igor Tudor, Vlahovic ha faticato a ritrovare il suo smalto, finendo spesso per accomodarsi in panchina. Una scelta tecnica che ha sorpreso molti, considerando le sue indubbie qualità, ma che testimonia tutte le difficoltà caratteriali di un giocatore trasformato in un peso per la Signora.

A complicare ulteriormente il quadro, l’arrivo di Jonathan David, attaccante versatile e dal gol facile. Con il canadese in squadra, lo spazio per il serbo è destinato a ridursi ulteriormente, rendendo la sua permanenza praticamente insostenibile.

Nodi da sciogliere

Ma come si esce da due incastro che non fa bene a nessuno? La Juventus è alle prese con la necessità di alleggerire il monte ingaggi e di trovare una soluzione che soddisfi tutte le parti. Ma Vlahovic non ne vuole sapere di finire fuori dai radar dei grandi club e campionati top. Finire fuori rosa, un danno per tutti.

Così l’unica via d’uscita per la Juventus per non perderlo a zero è la rescissione contrattuale, con tanto di buonuscita che chiuda una delle operazioni più complesse e deludente della storia della Juventus.

L’occasione su un piatto d’argento

Dopo mesi di speculazioni e voci di mercato, potrebbe essere arrivata la svolta per Dusan Vlahovic. Un’opportunità inaspettata. Secondo la Repubblica il Milan si sarebbe mosso per l’attaccante serbo, considerato da Max Allegri il centravanti giusto, sia per alternarsi con Santiago Gimenez, sia per prendere il suo posto qualora torni a essere il cecchino di una volta.

Un’occasione del Diavolo, dunque, da cogliere sì, ma soltanto dopo la rescissione contrattuale di Vlahovic. A meno che la Juventus non accetti un’offerta, sempre secondo Repubblica, da circa 18 milioni di euro, confidando anche in una buonuscita da parte dei bianconeri per facilitare l’operazione. L’operazione rossonera per Vlahovic parte da qui.