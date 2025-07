Fulmine a ciel sereno: Napoli choc | Strappano una risorsa ad Antonio Conte. Sconforto tra i tifosi

Il pre-season dei campioni d’Italia macchiato da un’onta inaspettata: Strappano una risorsa a Conte, gettando i tifosi nello sconforto.

Finora è stata la reginetta del mercato italiano. Ha vinto lo scudetto, rinforzandosi in ogni reparto. A partire dal ruolo del portiere. Meret è rimasto, un rinnovo tutt’altro che scontato, al suo fianco è arrivato addirittura Milinkovic Savic.

Una porta blindata a doppia mandata. C’è chi insinua addirittura il dubbio su chi sarà il titolare, se l’azzurro campione d’Italia o l’estremo difensore arrivato dal Torino, molto talentuoso e gigantesco, nonostante qualche erroraccio di troppo.

In difesa Antonio Conte è stato accontentato con un certo Sam Beukema, uno dei pilastri del Bologna campione di Coppa Italia e qualificato per l’Europa League, un difensore che volevano in tanti ma che ha preso il Napoli. E ancora.

Centrocampo da urlo adesso con un certo Kevin de Bruyne, un giocatore che non ha bisogno di presentazione ma che potrà essere addirittura dosato (magari in ottica Champions League), visto che in mezzo al campo sono rimasti sia Lobotka sia quell’Anguissa dato per partente al termine della passata stagione.

Solo gioie

È un Napoli fortissimo anche in attacco, dove ora c’è una signora alternativa a Romelu Lukaku. Un grande acquisto quello di Lucca. Lo si intuisce dai contender. Anche qui il Napoli ha battuto un’agguerrita concorrenza, sbaragliandola. È stato preso anche il funambolico Lang. E chissà chi altro arriverà.

Solo gioie dal mercato, finora. Perfino la telenovela Victor Osimhen ha avuto il lieto fine che tanto aspettavano De Laurentiis, in primis, ma anche Conte e tutto il Napoli, visto che ora avrà a disposizione 75 milioni di euro (la clausola rescissoria che il Galatasaray pagherà agli azzurri, anche se spalmata in più anni) da investire. All’improvviso ecco un fulmine a ciel sereno.

Un’offerta da capogiro

Dan Ndoye non vestirà la maglia del Napoli, né giocherà la Champions League. È arrivata da Sky la brutta notizia: la stella del Bologna vola in Premier League per vestire la maglia dell’ambizioso Nottingham. Che, dopo aver sorpreso tutti lo scorso campionato, da matricola, ha intenzione bellicose per la stagione entrante.

Il Bologna avrebbe voluto tenerlo, come ricordato giorni fa dall’amministratore delegato Fenucci in occasione della presentazione ufficiale di Immobile, ma l’offerta da capogiro dei Forrest era impossibile da non accettare non Ndoye si prepara a diventare un nuovo giocatore del Nottingham Forest. Operazione da 42 milioni di euro più bonus, con il 20% sulla futura rivendita. Se però il nazionale svizzero non dovesse essere rivenduto nel giro di alcuni anni, al Bologna andranno altri 7 milioni di euro. Non solo: Ndoye guadagnerà 5 milioni di euro a stagione. Troppo tutto. Al Napoli non resta che cercare altrove.