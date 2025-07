Comolli, non ci resta che… una drastica decisione | Questi tre della Juventus devono andare via, sennò niente mercato

Troppo immobilismo, alla Juventus è arrivato il momento delle decisioni irrevocabili. Se non vanno via questi tre, niente mercato in entrata.

Tempi duri alla Juventus. Una Signora impoverita da scelte sbagliate, che si continuano a pagare a distanza di anni, deve dare un senso a un mercato bloccato. A luglio è stato così, basta guardare una situazione che ha del paradossale.

Alla voce uscite, la Juventus ha 100 milioni, eppure ha preso appena tre giocatori: Jonathan David a parametro zero dal Lille, Joao Mario dal Porto a cui ha dato Alberto Costa, sempre dai Dragoni portoghesi è stato riscattato Francisco Conceicao.

La Juventus ha tanti giocatori attenzionati (soprattutto in attacco), ma a causa di questi soldi spesi in altre stagioni, i cui (molti) pagamenti sono attuali, è alle prese con il mercato bloccato anche per via dei pochi movimenti in uscita.

La legge della sostenibilità impone delle cessioni prima delle entrate. Ma in questo contesto bisogna tenere presente le tempistiche di un mercato che non aspetta, per cui bisogna dar via al più presto gli esuberi. Facile a dirsi, molto più complesso a farsi.

Tutto bloccato

Giocatori come Tiago Djalò e Rugani, per esempio, sono uscite molto complesse. La Juventus, poi, non può svendere, già lo ha fatto con Huijsen la passata stagione (passato al Bournemouth per 18 milioni e acquistato questa estate per 60 dal Real Madrid) e in questa con Mbangula (al Werder Brema per 10 milioni di euro). Così, ecco l’idea.

Secondo Gazzetta dello Sport, la scelta di Comolli intenzionato a dare priorità ad attacco e centrocampo, potrebbe portare a qualche soluzione interna: così Rugani e Tiago Djalò potrebbero alla fine rimanere senza finire fuori squadra. A differenza di tre bianconeri.

Tripla operazione in uscita

Vlahovic, Weah e Douglas Luiz, tre giocatori che non fanno parte del progetto tecnico di Tudor, che pesano enormemente sul bilancio bianconero, tre spine nel fianco della Signora, da togliere in fretta. Nella testa dei vertici juventini i tre valgono 90 milioni di euro: 40 per il brasiliano, 30 per ils serbo, 20 per il figlio d’arte.

L’ostacolo da superare è l’ostruzionismo di tutti e tre: Douglas Luiz è perfino rientrato dopo lo start del pre-season, con multa annessa, Vlahovic sta rifiutando qualsiasi destinazione in nome di quei 12 milioni di euro per l’ultimo anno di contratto. L’agente di Weah è nella fase di j’accuse nei confronti della Juventus. Questi tre devono andare via al più presto, altrimenti niente Kolo Muani, Molina e Hjulmand: lo sa Comolli, lo sanno tutti gli interessati.