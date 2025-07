La Roma supera quota 100 | Massara e l’ultimo desiderio di Gasperini esaudito

Il mercato giallorosso non è ancora terminato nonostante i tanti volti nuovi presi da Massara per Gasperini. L’ultimo desiderio esaudito.

Settantadue milioni di euro. Questa la cifra che ha già speso la Roma per portare i nuovi innesti tanto richiesti da Gian Piero Gasperini, il nuovo allenatore dei giallorossi. El Aynaoui, Ferguson e Wesley. E fa niente se alla fine l’ambito Rios è finito in Portogallo per vestire la maglia del Benfica.

L’obiettivo era dichiarato, ma solo una volta chiuso il caso Fair Play Finanziario, costato alla Roma appena 3 milioni euro: fornire al tecnico di Grugliasco una rosa profonda e versatile, capace di competere su più fronti.

I volti nuovi a Trigoria sono il primo segnale di questa rivoluzione. A centrocampo, l’arrivo di Neil El Aynaoui dal Lens promette dinamismo e qualità. Il giovane marocchino, classe 2001, ha impressionato in Ligue 1 per la sua capacità di recuperare palloni e impostare il gioco, adattandosi perfettamente alle richieste di intensità di Gasperini.

In attacco Evan Ferguson rappresenta l’alternativa ad Artem Dovbyk, che Gasp ha voluto che restasse, senza pensarci due volte. L’irlandese del Brighton porta in dote fisico e concretezza, am soprattutto allunga la rosa a disposizione del nuovo allenatore.

Ma il mercato non si ferma qui

Dopo un tira e molla mostruoso, alla fine Massara è riuscita a chiudere la trattativa per Wesley, un chiodo fisso per Gasperini sin dai tempi dell’Atalanta. L’esterno brasiliano, di cui si dice un gran bene, potrebbe essere la quota sorpresa sulle fasce.

Ma il mercato della Roma non si ferma qui, soprattutto per quanto riguarda la retroguardia. Il reparto difensivo, punto cardine del gioco di Gasperini, è in fase di completamento. Filtra grande ottimismo per Ghilardi dell’Hellas Verona, rappresenterebbe l’elemento ideale per completare il pacchetto arretrato a disposizione di Gasp. Non solo.

L’ultimo tassello

Mentre i tifosi romanisti sognano una stagione da protagonisti, Massara e Gasperini non hanno ancora finito di stupire. L’ultimo tassello per un attacco devastante è una seconda punta, un giocatore in grado di dialogare con Dovbyk e/o Ferguson, cercando di coesistere anche con Dybala o Soulé. Due i nomi che stuzzicano la fantasia del tecnico e della dirigenza giallorossa.

Il primo è Igor Paixao del Feyenoord. L’ala brasiliana, con la sua velocità e il fiuto per il gol, rappresenterebbe un’arma letale. Un po’ come Antonio Nusa del Lipsia, giovane talento norvegese dalle grandi prospettive, per informazioni chiedere all’Italia di Spalletti, crollato sotto i colpi di Nusa. Così Massara si rimette in moto, e con lui tutto l’entusiasmo di una piazza che pensa in grande.