Sta diventando un vero e proprio tormentone di mercato quello che riguarda Lookman e l’Inter. Il club nerazzurro ha scelto l’esterno dell’Atalanta come il profilo perfetto per andare a migliorare il reparto offensivo e regalare a Chivu un giocatore che possa cambiare le gerarchie del prossimo campionato. Come detto più volte, l’Atalanta non è mai scesa sotto la valutazione di 50 milioni di euro e abbiamo visto, la scorsa estate con Koopmeiners, la capacità di resistere dei bergamaschi sulle proprie posizioni.

L’ultima offerta dell’Inter è di 42 milioni più 3 di bonus. Sulla vicenda Lookman ha parlato, nella giornata di oggi, l’amministratore delegato del club bergamasco. “Lookman è da qualche tempo che manifesta la volontà di andare via” ha esordito Percassi che ha detto una cosa molto importante: l’esterno offensivo era la cessione che l’Atalanta aveva messo in conto di fare. Il mercato però è imprevedibile e, nei giorni scorsi, è stata ufficializzato l’addio di Retegui. “L’offerta dell’Inter è di ieri ma i valori dell’Atalanta li decide l’Atalanta” le parole di Percassi. La volontà di Lookman dunque è piuttosto chiara e, come spesso accade nel mercato, potrebbe fare la differenza. L’Inter attende.

Inter, come giocherebbe Chivu con Lookman

L’idea di Chivu è dare un taglio al passato, accantonare il 3-5-2 e giocare con il 3-4-2-1. Per dare vita a questo nuovo modulo, il nome di Lookman sarebbe perfetto. L’attaccante infatti andrebbe a ricoprire il ruolo di uno dei due trequartisti alle spalle della punta dando imprevedibilità alla manovra nerazzurra. Chivu ha in mente una versione precisa dell’Inter ma ha bisogno di Lookman.